Horoscop DRAGOSTE saptamana 25-30 decembrie 2018. Emoțiile la loc de cinste, de Crăciun

HOROSCOP. Influenta recentei Luni pline in Rac se simte si asupra zilelor de Craciun. Emotiile detin loc de cinste, in special cele ce tin de familie, casa, copilarie, suflet. Nu ne temem de ele, le onoram, le simtim si vedem cu ce ne ajuta acum. Avem ceva de vindecat din trecut? Avem mai multa iubire de oferit?



HOROSCOP Berbec



HOROSCOP Putina agitatie inaintea Craciunului si a finalului de an. Te incearca niste sentimente de ostilitate fata de niste persoane pe care le consideri obstacole in calea fericirii tale. Adevarul este ca nu-ti vor ajuta la nimic. Dimpotriva! Conflictele si confruntarile te vor secatui de energie si nici nu vei rezolva nimic. Daca ai necazuri in cuplu, discuta sincer si deschis cu partenerul, fara acuzatii si reprosuri. Daca esti singur, fii tu insuti si evita persoanele pe care le consideri nepotrivite pentru tine.

HOROSCOP Taur

HOROSCOP O saptamana incantatoare. Esti foarte afectuos, romantic. Partenerul va fi receptive la propunerile tale. Sarbatorile vor fi mai mult decat fierbinti. Nu este exclus sa plecati undeva doar voi doi. Daca esti singur, acum este sansa ta. Foloseste-te de sarmul caracteristic, fa-ti o schimbare de look, innoieste-ti garderoba si iesi la vanatoare. Vei face o excelenta prima impresie.

HOROSCOP Gemeni

HOROSCOP Iti canalizezi energia mai mult spre propriile dorinte si nevoi. Desi poate suna egoist, nu este in regula sa te neglijezi. Pot aparea frustrari care sa destabilizeze cuplul. Vorbeste deschiscu partenerul, spune-i ce te framanta. Daca esti singur, nu iti prea sta gandul la amor. Ai in cap mai multe proiecte in plan profesional si nu te gandesti decat la ele.



