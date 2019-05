Horoscop dragoste saptamana 27 mai – 2 iunie 2019. Berbecii au o săptămână pasională, Gemenii își provoacă partenerul

HOROSCOP Saptamana 27 mai – 2 iunie 2019 este una foarte interesanta din punct de vedere astrologic. Venus este in Taur si aduce iubire si bani in timp ce Mercur este in Gemeni si creste sporul in comunicare, negocieri si afaceri. Jupiter este in Sagetator, chiar daca e retrograd, deci creste viziunea spre noroc si optimism.

HOROSCOP Si Saturn, chiar daca e retrograd, este tot la el acasa in Capricorn si aduce lucruri concrete si stabile pentru implinirea noastra. Este o saptamana absolut uluitoare, deci iata ce ne aduc astrele! Iubirea chiar este reala si poate fi profunda si pentru totdeauna, spune Venus in horoscopul acestei saptamani.



HOROSCOP BERBEC O saptamana pasionala, cu puternice accente emotionale, dar si carnale. Tu si partenerul veti avea parte de multa distractie, de momente intime, cam ca la inceputul relatiei, cand va doreati sa va atingeti cat mai des. Daca esti singur, arata-ti sentimentele fata de persoana pe care o indragesti. Nu amana prea mult acest lucru.



HOROSCOP TAUR Contextul astral este favorabil unor emotii puternice si profunde. Starea de spirit este senzuala si pasionala. Un moment prielnic sa reaprinzi focul iubirii in relatia ta de cuplu. Daca esti singur, weekend-ul se anunta fierbinte. Spune ceea ce simti si poti avea o supriza!



HOROSCOP GEMENI O saptamana excelenta. Stii ce sa spui si cum sa spui pentru a-ti starni partenerul de cuplu. Ati uitat sa mai fiti pasionali, iar acum a venit momentul sa reinvatati. Daca esti singur, bazeaza-te pe sarmul tau sip e capacitatea de a vorbi pentru a cuceri persoana pe care o indragesti. Nu te lasa prada inhibitiilor.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.