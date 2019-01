HOROSCOP dragoste săptămâna 28 ianuarie – 3 februarie 2019. Cocktail sexy incendiar. Vezi pentru ce zodii

Foto: Pexels.com

Horoscop dragoste. Saptamana 28 ianuarie – 3 februarie 2019 are evenimente astrale majore. Saturn este in sextil cu Neptun, Mercur si Soarele se intalnesc in Varsator si totul incepe sa capete sens. Bun venit in ultima saptamana a lunii ianuarie si in startul lunii februarie 2019!

Luna februarie incepe cu multa energie a iubirii. Asa este si firesc, dat fiind ca la jumatatea lunii ne asteapta Valentine’s day. Planeta iubirii Venus este in trigon cu imprevizibilul Uranus in Berbec exact in aceeasi zi in care Marte este in cuadratura cu Pluto si din asemenea combinatie te poti astepta la un cocktail sexy incendiar pentru iubirea ta! Sageti de dragoste zboara in aer, gelozia isi poate scoate capul din prea multa pasiune.

Iata ce inseamna toate acestea pentru fiecare zodie in parte.

Horoscop dragoste Berbec

Viata amoroasa este mai mult decat satisfacatoare. Esti deschis spre comunicare si rezolvarea conflictelor in liniste. Daca esti singur, indrazneste sa faci primul pas fata de persoana de care esti interesat. Este posibil ca interesul sa fie comun, iar eforturile tale sa fie rasplatite.

Horoscop dragoste Taur

O saptamana in care te apropii mai mult de partenerul de cuplu. Esti mai deschis si iti exprimi sentimentele cu usurinta. Lasi deoparte gandurile negative care te indeparteaza de persoana iubita. Daca esti singur, iesi mai des, mareste-ti cercul de prieteni. Nu se stie niciodata in care cerc iti poti intalni marea dragoste.

Horoscop dragoste Gemeni

O saptamana in care te ingrijoreaza problemele emotionale. Apar din trecut si te coplesesc si pot tulbura si linistea relatiei cu actualul partener. Incearca sa nu ocolesti aceste probleme. Sa le infrunti si sa spui adevarul. Nu este o perioada propice certurilor. Daca esti singur, sunt sanse mari sa intalnesti persoana la care visezi de atata vreme.

