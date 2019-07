HOROSCOP DRAGOSTE săptămâna 29 iulie- 4 august. Venus e în Leu. Gemenii își arată latura romantică, Peștii fac schimbări în cuplu

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE. Saptamana 29 iulie – 4 august 2019 are semnificatii amoroase aparte, astrologic vorbind. Soarele a intrat in zodia Leu, la fel si Venus. Mai mult, Mercur iese din miscarea retrograda, ceea ce face ca lucrurile sa devina mai agitate, mai nebune, mai surprinzatoare. Totul este incununat de o Luna Noua in Leu, joi, 1 august, ceea ce garanteaza si mai mult dramatism, precum si inceperea unor noi etape.

HOROSCOP DRAGOSTE. Saptamana se incheie cu un Venus in Leu care face trigon cu Chiron si cuadratura cu Uranus. Urmeaza-ti inima! Relatiile capata un nou sens, un nou inteles. Sagetile lui Cupidon zboara in toate directiile. Poate te nimereste si pe tine una!

HOROSCOP DRAGOSTE. Berbec

Viata ta amoroasa trece prin cateva faze pozitive, iar relatia de cuplu, asa cum era de asteptat, se imbunatateste. Ii arati partenerului cat de mult il iubesti ceea ce intareste legatura dintre voi. Daca esti singur, pasiunea te face sarmant si dinamic asa ca vei intalni multi oameni atractivi. Este momentul pentru a trece la actiune.

Citeste aici horoscop zilnic dragoste.

HOROSCOP DRAGOSTE. Taur

Urmeaza, in sfarsit, o perioada plina de romantism. Acest lucru te va face sa uiti de rutina zilnica si sa scapi de senzatia ca porti in spate greutatea intregii lumi. Atmosfera calma dintre tine si jumatatea ta este cel mai bun remediu pentru sufletul tau. Simti o crestere a libidoului asa ca urmeaza o perioada foarte activa din acest punct de vedere. Fii alert si nu adopta un comportament frivol. Acest lucru poate cauza probleme cu partenerul. Daca esti singur, nu-ti pierde speranta. Influenta pozitiva a acestei saptamani pregateste terenul pentru o aventura de zile mari.



HOROSCOP DRAGOSTE. Gemeni

In aceasta saptamana ai sansa sa-ti expui latura romantica. Sarmul te face irezistibil in ochii partenerului. Asa ca lasa alte preocupari si ia-ti jumatatea in brate. Daca esti singur, joaca-ti bine cartea: imbunatateste-ti infatisarea si totul va veni de la sine. Fii atent pentru ca esti pe cale sa intalnesti persoana visurilor tale.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.