Horoscop dragoste săptâmana 7-13 mai 2018. Luna e în descrestere, ce se întâmplă în amor?

Horoscop dragoste. Luna in descrestere spre urmatoarea Luna noua din Taur, Mercur se pregateste sa intre in zodia Taur pe 13 mai, iar Uranus, planeta rebela a revolutiilor, este pe cale sa intre in zodia Taur pe 15 mai, unde va ramane pana in anul 2026, acesta este registrul astral al saptamanii care ii va pune pe nativii tuturor zodiilor in fata unor schimbari.

Afla ce zodie se va modela si cine va continua in rigiditate din punct de vedere amoros, in saptamana 7-13 mai 2018.

Horoscop dragoste Berbec

Iti spui cu sinceritate punctul de vedere, direct si fara ocolisuri. Onestitatea ta ii socheaza pe ceilalti, iar unii dintre ei vor ajunge sa se simta jigniti de adevarul brutal rostit fara menajamente. Daca esti la inceput de relatie, partenerul s-ar putea sa dea inapoi. Daca relatia este mai trainica, persoana iubita va intelege unde vrei sa ajungi.

Horoscop dragoste. Taur

Ai o dorinta puternica de reusita, de control. Ai tendinta de a domina si intri in conflict cu oricine crezi ca iti pune piedici. Incearca sa nu intri intr-o competie a egoului cu partenerul de cuplu, respecta faptul ca si tu si el aveti calitati si puncte slabe si ar fi mai bine sa va acceptati asa cum sunteti.

Horoscop dragoste. Gemeni

Esti puternic atras sexual de o persoana pe care ai cunoscut-o de curand. Asteapta-te la focuri de artificii, caci sentimentul este reciproc. Daca esti implicat deja intr-o relatie de cuplu, partenerul iti va spune deschis ce are pe suflet. Decizii hotaratoare, care depind de cat de dispus esti sa schimbi la tine anumite lucruri.

