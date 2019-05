HOROSCOP dragoste vineri 24 mai 2019. Luna în Vărsător dă o mână de ajutor. Berbecii descoperă o dimensiune nouă a relațiilor, Gemenii au surprize de la partener

HOROSCOP. Iata horoscop zilnic dragoste pentru pentru VINERI 24 MAI 2019; Luna intra in Varsator azi unde va sta tot weekendul si ea ne vrea sa ramanem logici, detasati si nescufundati in vibratii de tristete, furie, frica, frustrare, neputinta. O distanta emotionala intre tine si cineva drag din viata ta nu e ceva rau pentru ca te determina sa te focusezi pe tine si pe ce iti aduce tie bucurie separat de viata sentimentala. Nu va fi insa foarte usor sa fim total detasati de aceste emotii ale zilei.



HOROSCOP. Persista efectul cuadraturii dintre Marte si Chiron, vindecatorul ranilor profunde sufletesti de identitate. Inca este o stare de tensiune, trairile sunt vii si crude. Intelept este sa ne retragem si sa nu le dam curs. Le vedem, recunoastem ca ele vin din trecut cand am mai simtit asa dar NU reintram in ele ci ne indreptam spre viitor cu alte abordari de viata.



HOROSCOP. Nu ceda pentru aceasta conjunctura cosmica mai austera nu va dura si vom fi cat de curand eliberati de ea.



HOROSCOP Daca te simti neadecvat dintr-un motiv particular tie, acum e timpul sa iti gasesti puterea interioara. Esti demn de a fi iubit, esti valoros si nu e nimic in neregula cu tine. Daca nu ai suficienta incredere in tine, este in regula. Accepta asta, accepta ca nu ai de ce sa fii perfect si incepe sa faci actiuni mici care sa iti construiasca aceasta incredere. Daca oamenii profita de pe urma ta, acum e timpul sa inveti sa spui NU si sa construiesti limite sanatoase. Daca actiunile sau vorbele tale ranesc pe altii, acum este timpul sa inveti sa spui “imi pare rau” altora si tie insuti. Daca unele actiuni te fac sa iti fie rusine, intreaba-te de ce. Exista un ceva despre acea rusine pe care il poti rasuci si transforma intr-un talent.



HOROSCOP Rana ta este darul tau in aceasta lume. Asta ne invata Chiron.



HOROSCOP In dragoste, astazi poate fi ziua care schimba totul ! Vrei detaliile picante zi de zi ? Fii la curent cu horoscopul tau zilnic de dragoste! Iubirea este motorul Universului si il umple cu bucurie, implinire si pasiune. Meriti sa ai parte de ea.



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Astazi poti descoperi o noua dimensiune a relatiei tale de cuplu. Daca partenerul s-a comportat in ultimul timp in moduri care te-au confuzat, astazi poti gasi sau primi explicatii care au sens pentru tine. Dar de tine depinde ce vei face cu aceasta informatie si cum vei directiona relatia, in functie si de tine, de ce simti si gandesti. Este bine, oricum, sa gandesti mult si profund inainte sa faci orice actiune azi care ar viza cuplul. Persoanele singure din Berbec sunt sfatuite sa actioneze cu prudenta daca sunt in contact cu cineva nou potential interes amoros.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Prietenii, colegii de munca si tot felul de cunostinte pe care le stii pot incerca astazi sa iti ridice starea de spirit cu sfaturi despre ce trebuie sa faci ca sa ai liniste si pace in viata ta amoroasa. Asculta cu atentie ce ti se spune ca sa iti cresti baza de date de informatii utile, insa ignora sfaturile ce tin de flirt. Nu ai nevoie sa te orientezi spre altcineva daca esti intr-o relatie ci sa munciti sa o faceti sa functioneze. Iar daca esti singur, evita placerile de moment, mai bine focuseaza-ti atentia spre o relatie mai serioasa.



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Astazi te poti astepta la o mare surpriza de la partenerul tau. Poti avea parte de gesturi extravagante sau de cadouri scumpe pentru ca este un moment bun sa redescoperiti ca insemnati ceva important unul pentru altul. Daca esti singur, poti gasi iubirea inflorind in locuri neobisnuite. Sunt sanse sa intalnesti o relatie care sa te implineasca undeva unde nici nu te-ai fi gandit vreodata.



