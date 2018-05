HOROSCOP. După 80 ani, Uranus se mută în Taur până în 2026! Totul despre șocanta mișcare. Tu poți da drumul siguranței tale?

HOROSCOP. Uranus, planeta marilor treziri si schimbari se pregateste sa iasa din Berbec si sa intre in Taur pe 15 mai 2018, unde va ramane pana in 2026.

In timp ce Uranus este numai despre schimbare, crestere si trezire, Taurul este in intregime numai despre siguranta, securitate, stabilitate, consistenta. Uranus tanjeste dupa schimbare in timp ce Taurul tanjeste ca lucrurile sa ramana la fel si pe loc. Fiecare se lupta cu forta sa isi impuna vointa atunci cand se intalnesc, dar pe durata parteneriatului lor de 8 ani trebuie sa ajunga la un consens.

Uranus nu este niciodata satisfacut, niciodata asezat si linistit.

Aceste doua energii destul de incompatibile se vor simti pe pielea noastra a vietii de siguranta de zi cu zi. Drept urmare, ne poate fi dificil sa facem sau sa acceptam anumite schimbari, pentru ca atunci cand Uranus intalneste Taurul, avem de-a face cu provocarea: ce se intampla cand ceea ce nu poate fi oprit intalneste ceea ce nu poate fi miscat din loc? Efectul minim din asemenea ciocnire este de artificii iar cel maxim nici nu poate fi imaginat. Sa ne tinem, asadar, bine de tot si deschisi la orice se poate intampla.

Ce stim despre nelinistitul Uranus?

Ori de cate ori o planeta cu miscare asa de lenta precum Uranus isi schimba semnul, creaza un efect de netrecut cu vederea ce este simtit in intregul Cosmos si aduce o noua energie pentru fiecare, numai buna de explorat.

Felul in care Uranus lucreaza este sa ne elibereze – prin schimbari pe alocuri socante – de oricine ne tine inapoi, pentru ca Uranus este insasi Libertatea. Uranus curata calea pentru a veni ceva mult mai bun, desi la prima vedere nu pare asa.

Uranus reprezinta toate aspectele neobisnuite ale vietii. Simbolizeaza puterea inventiva, schimbare, rascoale, tensiune si revolutie.

Uranus a fost descoperit ca planeta pe vremea Revolutiei Franceze in 1781 gratie inventiei telescopului, intrucat este aproape invizibil cu ochiul liber. Uranus are nevoie de 84 ani ca sa orbiteze in jurul Soarelui. In mitologie, Uranus este tatal lui Saturn si el are puterea de a initia schimbari.

Cuvintele semnificative pentru energia lui Uranus sunt: risc, schimbare, brusc, independenta, magnetism, imprevizibilitate, inventii.

