HOROSCOP. Eclipsă totală Luna plină sângerie. Vești ciudate pentru zodii! Taurii sunt bine în lumea lor interioară, Gemenii vor să spună ce gândesc

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. S-a dat drumul la sezonul eclipselor 2019. A inceput in forta chiar din 6 ianuarie cu eclipsa partiala de Soare in Capricorn, cu efecte ce tin 6 luni si pe care le vom culege la vara cand are loc urmatoarea eclipsa in Capricorn. Urmatoarea eclipsa are loc luni 21 ianuarie pentru Europa si este un eveniment astral remarcabil din toate punctele de vedere.

HOROSCOP. Este eclipsa totala de Luna plina sangerie, supranumita in popor si eclipsa totala de luna a lupilor.



HOROSCOP. Aceasta Luna este asa de speciala pentru ca poate fi vazuta doar de 28 ori intr-un secol ! Deci, indiferent ce inseamna ea, bucura-te de spectacolul vizual al Cosmosului, in speranta ca cerul noptii va fi senin ! Totul pare ca o ceremonie cosmica, desi teorii de conspiratie sperie lumea ca o data cu Luna plina sangerie vine si sfarsitul lumii sau tot felul de evenimente dramatice. Nu este chiar asa, din contra. Sa ne deschidem mintile si sa stim adevarul astrologic si astronomic, nu speculatii.

HOROSCOP. Astrologii considera eclipsele totale de Luna de asemenea magnitudine drept o experienta profunda si incredibila.

HOROSCOP. Eclipsele lunare sunt mult mai puternice decat realizeaza oamenii. Ele au puterea unei Luni pline dar e de 10 ori mai mare ! O eclipsa de Luna ne forteaza sa ne cufundam in lumea emotiilor dar mai ales a viitorului ! De aceea, conditiile de viata se pot schimba si abilitatile iti sunt aduse in lumina. Ai nevoie de autocontrol si adaptabilitate in vremuri de eclipsa. Nu te lasat dominat de emotii puternice ci doar calauzit.

HOROSCOP. Eclipsele sunt ocazii perfecte de a lucra cu tine insuti si energia lor te invata cu adevarat sa iti vindeci rani – poate vechi de zeci de ani sau de generatii

HOROSCOP. Iata ce sa stim si la ce sa ne asteptam de la eclipsa totala de Luna plina sangerie:

- eclipsa totala de Luna are loc in festivul semn zodiacal al Leului.

HOROSCOP Aceasta eclipsa totala de Luna plina sangerie este ULTIMA din seria eclipselor de pe axa Leu-Varsator care a inceput in 2016. Toate aceste eclipse au avut drept scop sa ne invete sa stapanim care ne este adevarul personal si individual versus constiinta colectiva la care ne raportam (societate, familie, clan familial ancestral, colectivitate profesionala). Cine esti tu de fapt versus tot ce iti spun ceilalti ca trebuie sa fii ? Am avut 3 ani de eclipse socante ca sa ne lamurim. Acum este ultimul “examen”.

- Surprizele aduse de Luna plina sangerie, eclipsa ei si Uranus nu trebuie sa fie negative ! Cosmosul poate lucra in favorarea ta, mai ales daca ai aceasta credinta. De fapt, astrologi vestiti considera ca acest celebru eveniment astral vine si cu uriase oportunitati.

HOROSCOP Aceasta lunatie magica poate fi plina de recompense imense pentru tot ce ai trait in ultimii 3 ani, desi asigura-te ca ramai prezent si ca te abandonezi in fata noilor inceputuri ce se indreapta spre tine.

- Aceasta eclipsa totala de Luna plina sangerie este in Leu, deci energiile sale se concentreaza acum pe familie, pe mosterniri si pe independenta personala in relatie cu familia, cu clanul si cu tot ce ai preluat pe linie ancestrala. Fii atent la cat de importante sunt efectele tale (ganduri, vorbe, actiuni) asupra celor pe care ii iubesti cel mai mult.

HOROSCOP BERBEC : COPILUL TAU INTERIOR radiaza de mandrie

Bine ai venit, Berbecule, la noua versiune imbunatatita a ta, cea care nu are nicio frica in a-si exprima creativitatea, pasiunile curajoase si personalitatea unica. Copilul tau interior iti este cel mai bun prieten al tau. De la el iti extragi puterea, pentru el esti ceea ce esti. Impreuna sunteti de neinvins. Nu uita asta.

HOROSCOP TAUR: Esti in siguranta in lumea ta interioara

In spatele exteriorului tau Venusian si a personalitatii dure si greu de patruns traieste un suflet extrem de frumos si imbogatit cu iubire, senzualitate si bucurie molipsitoare. Tu stii despre frumusete mai mult decat oricine altcineva, Taur. Acum, lasa asta sa respire.

HOROSCOP GEMENI: Iti rostesti adevarul tare si cu mandrie

Cuvintele tale, gandurile tale si ideile tale briliante pot lumina singure o incapere, Gemenilor, stiati ? Nu are niciun rost sa le mai tii doar pentru tine si chiar sa nu o mai faci. Spune lumii ce gandesti. Impartaseste intelepciunea si bogatia ta spirituala.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.