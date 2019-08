HOROSCOP. Energicul Marte în Fecioară, 18 august – 4 octombrie 2019. E momentul să mergeți la sală, tensiunile clocotesc în aer

HOROSCOP. A doua parte a lunii august da startul unei energii specifice toamnei, sezonul rodnic si bogat in care muncim din plin si mai mult dar si culegem rezultate. Pentru toamna 2019, un mare “responsabil” pentru aceasta dinamica este Marte, planeta energiei, impulsurilor si actiunii care intra in harnica si eficienta zodie Fecioara intre 19 august si 4 octombrie 2019. Marte, planeta energiei, este prima planeta ce intra in Fecioara si da startul unui efect de domino antrenand si alte planete cu efect important ce vor fi prezente in perioada urmatoare in aceasta zodie foarte muncitoare (Soarele, Venus, Mercur).

HOROSCOP Marte este planeta asociata cu energia, puterea, agresivitatea, impulsurile, actiunile si guverneaza competitiile, razboaiele si activitatile fizice.

HOROSCOP Marte si Fecioara par foarte diferite la suprafata. Marte este direct, impulsiv si nerabdator, in timp ce Fecioara este atenta, practica si orientata pe detalii. Cu toate acestea, cele doua au in comun o agerime care poate fi combinata ca sa ne creasca productivitatea. De aceea acest tranzit este excelent pentru a face lucrurile, a le finaliza, a avansa in ce ne propunem – este o combinatie unica de foc cu eficienta.

HOROSCOP Cu Marte aici, aproape intreaga noastra energie se indreapta spre jobul de zi de zi, spre rutinele zilnice si spre intalniri eficiente. Vom realiza foarte multe in acest tranzit, este energia ideala pentru orice om caruia ii place sa puna el mana si sa faca treaba buna. Problema este ca uneori nu prea stim cand sa ne oprim. Marte in Fecioara poate avea tendinta de a ne epuiza in eforturile depuse de a face totul perfect si rapid. Nu uita, deci, sa te odihnesti ¡

Marte va prelua din calitatile tipice ale Fecioarei si aceasta energie ne va impacta pe toti.

HOROSCOP Primul efect este ca vom avea mult mai multa energie intelectuala in timp ce logica si ratiunea ne vor domina actiunile. Pasiunea de a face lucrurile impecabile va fi mai puternica si cu siguranta va aduce rezultate uimitoare pentru fiecare dintre cei care coopereaza cu aceasta energie.

In caz contrar, daca inca doresti sa fii in starea de vara si vacanta, sa ai focusul pe orice altceva mai putin munca multa, rapida si eficienta, vei avea un tranzit mai dificil pana in 4 octombrie !

HOROSCOP Atat Marte cat si Fecioara urasc sa piarda timpul, chiar daca la fiecare este din motive total diferite. Marte este intotdeauna pe graba si Fecioara este o experta a eficientei. Cand cele doua isi combina puterile, realizarile rapide si focusate devin esenta jocului. De aceea Marte in Fecioara da o perioada extrem de buna de a trece si rezolva orice sarcina lasata in amanare pana acum.

HOROSCOP Cum suntem cand Marte este in Fecioara?

Marte este planeta lui “a face” iar Fecioara este zodia despre “a face eficient”. Cand Marte se muta in Fecioara, devenim capabili sa vedem unde avem de inlaturat erorile in propria munca pentru a avea randament si a face totul cat de repede se poate. Sarcinile vor fi gestionate mai usor, castigand timp sa dezvoltam noi abilitati.

HOROSCOP Fecioara raspunde si de sanatate si imbunatatire a conditiei fizice, ceea ce inseamna ca Marte in Fecioara ne poate face sa ne decidem sa mergem la sala, sa facem un sport, sa mergem mai mult pe jos, sa mancam mai sanatos sau sa ne uitam mai atent cum stam cu sanatatea mentala, emotionala sau fizica. Marte in Fecioara ne face sa iubim rutina, deci planurile pe care le facem acum au mari sanse sa ramana permanente.

Atentionare : atacurile critice pot fi frecvente acum, pentru ca Marte are o energie de razboinic ce ataca cu usurinta, iar Fecioara critica pentru ca asa este ea, chiar daca nu o face cu rea intentie. De aceea, pentru noi va fi usor sa fim carcotasi si sa ne exprimam agresiv. Tensiunile pot clocoti daca suntem frustrati din cauza ineficientei sau a lipsei de control. Dorind sa fim cat mai buni in ce facem, putem avea tendinta de a ne indrepta nevoia de perfectiune spre propria persoana, devenind autocritici in exces. Avem nevoie de rabdare, de constientizare, de toleranta ca sa evitam conflictele in acest tranzit.

HOROSCOP In loc sa ne focusam pe ce fac altii gresit, trebuie sa folosim acest timp productiv sa facem lucruri pozitive rapid, eficient si care necesita atentie pe detalii. Marte in Fecioara ne ajuta sa ne echilibram bugetele, sa planificam pentru viitor, sa invatam abilitati profesionale noi, sa vanam un nou job. Nu exista un tranzit mai bun pentru a avea grija pana la capat de orice business sau de a incepe un nou proiect decat Marte in Fecioara !

Cu Marte in Fecioara, si noi suntem : eficienti / practici / orientati pe obiective mari / focusati / devotati / smeriti / atenti / ordonati / grijulii / competenti

HOROSCOP Cum iti impacteaza zodia tranzitul Marte in Fecioara intre 17 august si 4 octombrie 2019?

Cand Fecioara este vizitata de Marte, vedem cum arata puterea intelectuala in actiune. Gandirea este extrem de logica si rationala. Ideile subtile si aventuroase vor primi detalii practice. Dorinta pentru dragoste si afectiune este prezenta dar ea poate fi ascunsa sau chiar neglijata din cauza circumstantelor externe. Fecioara este zodia care prefera sa gandeasca de doua ori ca sa nu se dea vina pe ea niciodata.

