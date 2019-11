HOROSCOP erotic. Cu ce zodii te potrivești la pat?

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Vrei sa stii care este cea mai potrivita zodie cu care sa faci sex? Afla mai multe informatii in continuare.

HOROSCOP. Berbec

Aflati sub semnul Zeului Razboiului, Berbecii intai actioneaza si dupa aceea gandesc. Ei sunt excitati de ideea de vanatoare, sunt dominatori. Cu toate acestea, nu isi doresc un partener supus, ci de unul spontan, atat in viata, cat si in dormitor.

Zodii compatibile: Leu, Sagetator, Gemeni, Varsator.

HOROSCOP. Taur

Condusi de Venus, Taurii sunt senzuali, loiali, credinciosi. Ei nu fac sex, ei fac dragoste, le place sa ofere placere, cred in puterea romantismului. Te poti astepta de la ei de la cine romantice, flori, lumanari. Nu le place sa se grabeasca, nici in viata, nici cand fac amor.

Zodii compatibile: Fecioara, Capricorn, Rac, Pesti.

HOROSCOP. Gemeni

Gemenii sunt persoane duale, le place sa fie in centrul atentiei, sa povesteasca. Le plac varietatea si spontaneitatea. Nu e exclus sa iti propuna o partida intr-un loc public.

Zodii compatibile: Balanta, Varsator, Berbec, Leu.

