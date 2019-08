HOROSCOP. Eveniment cosmic major 8 august. Se deschide o poartă uriașă, primim vibrații înalte

HOROSCOP. In fiecare an, pe data de 8 august, a 8 a zi din a 8 a luna anului, are loc un aliniament cosmic deosebit de puternic cu efecte importante asupra oamenilor pana la nivel de ADN. Se numeste Portalul Leului si este un moment in care are loc o mare crestere a energiei cosmice care curge dinspre taramurile spirituale spre cele fizice in care ne aflam si noi.

Energia Portalului Leului se deschide in fiecare an intre 26 iulie si 12 august, avand varful pe 8 august. Granita dintre taramurile spirituale si cele fizice se subtiaza, iar Soarele in Leu se sincronizeaza cu steaua Sirius, Soarele nostru spiritual, deci se genereaza energii de frecventa superioara ce activeaza acest portal. Numarul 8 este legat de infinitate, de manifestare, de prosperitate.

De mii de ani a fost observat si onorat drept o perioada cu un mare flux si activare energetica spirituala pentru omenire.

Simplu spus, este ca si cum se deschide o poarta uriasa, de o parte se afla lumea spirituala cu ghizii care ne coordoneaza traiectul sufletului pe pamant, iar de cealalta parte ne aflam noi, cei aflati aici pe pamant, suflete in experiente trecatoare terestre. Cu poarta larg deschisa, comunicarea dintre cele doua lumi este posibila si intensa, iar taramul spiritual trimite spre noi valuri uriase de ajutor energetic. Este o mare oportunitate, daca stim cum sa o folosim.

Acest portal se activeaza cand Pamantul este aliniat cu steaua Sirius, numita si Soarele Spiritual, si se numeste al Leului pentru ca are loc in timp ce Soarele este in zodia Leului. La acest moment, Sirius este mult mai aproape de Terra. Leul este asociat cu centrul inimii si reprezinta “sediul” divinului din noi. Este cea mai potrivita energie sub care sa ancoram aceste coduri si energii de o constiinta mai inalta care ne sunt trimise dinspre steaua Sirius, considerat marele Soare central spiritual.

Cand are loc acest aliniament, exista o intensa portie de lumina ce ne trezeste ADNul, activeaza campul energiei umane si transmite vibratii inalte si coduri de trezire spirituala.

Energia portalului Leului este in totalitate despre a trezi lumina divina din tine si a intrupa divinitatea in forma fizica care esti tu.

Indiferent in ce zodie esti, ne aflam cu totii sub energia zodiei Leului in aceasta perioada pana pe 22 august, iar asta inseamna regalitate, deci ne asteptam sa ni se trezeasca si activeze coduri in ADN care sa ne faca sa ne simtim propria regalitate, sa simtim ca meritam sa traim mai bine, conform cu divinul din noi care stie ca este totul, ca merita totul, ca poate orice.

Acest portal creaza o perioada incredibil de puternica de ascensiune spirituala accelerata iar in acest an 2019 el este foarte incarcat.

Invata despre acest Portal anual, despre energia lui si cum sa o folosesti pentru binele tau!

Aceasta energie poate actiona in favoarea sau in defavoarea ta, in functie de cum o abordezi. Una din cele mai bune modalitati sa folosesti aceasta energie este sa lucrezi cu ceakra a 3 a sau cu plexul tau solar.

Cand este in echilibru, ceakra plexului solar (localizat in abdomen) ne permite sa ne recuperam energia, respectul de sine, controlul de sine si vointa divina. Daca ai avut ceva zbateri ce tin de imaginea de sine, stima de sine, acum este timpul sa te recentrezi si sa iti iei puterea inapoi.

Ce ai de facut ?

