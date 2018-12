HOROSCOP. Eveniment rar, o dată la 19 ani! SuperLună plină în Rac. Cum ne influențează pe fiecare

Foto: pixabay.com

HOROSCOP. Inca din anul 1793 cand au inceput sa fie monitorizate evenimentele astrale si schimbarile de sezon, Luna a fost plina exact cand a avut loc solistitiul de iarna doar de 10 ori in emisfera nordica.

HOROSCOP. Acum, in decembrie 2018, Luna plina in Rac are loc o data cu solstitiul de iarna, deci exista o semnificatie puternica pe care trebuie sa o stim ! Desi Luna plina de decembrie, supranumita si SuperLuna plina, va fi vizibila in noaptea solstitiului vineri 21 decembrie, Luna plina este declarata oficiala a doua zi, pe 22 decembrie. Insa, pentru toti oamenii care se uita pe cer in noaptea solstitului, respectiv vineri spre sambata, Cerul ne ofera un spectacol superb prin stralucirea Lunii pline asupra iernii instalate. Lumina va parea electrizata si, in caz ca cerul este senin, aproape ca nu va fi nevoie de lumina suplimentara de felinare !

Pregateste-te pentru clipe unice : Luna plina in Rac, ultima a anului 2018, aduce revelatii mari emotionale, dar si promisiunea pentru progres si transformare personala !

HOROSCOP. Ce inseamna aceasta suprapunere? Raritatea unei Luni pline de solstitiul de iarna – ce are loc, in medie, o data la 19 ani – reintareste rolul Lunii asupra istoriei oamenilor. Combinatia acestor forte astronomice ne genereaza, cu siguranta, o influenta de netrecut cu vederea.

HOROSCOP. Solstitiul de iarna este timpul de a lua cunostinta (dar a nu ramane blocat) de trecut, de traditii si de structuri (adica Capricornul in care are loc). Capricornul este semnul ambitiei rabdatoare, a urcusului lent dar sigur spre realizare. Dar Luna plina este in Rac, deci tema acestei combinatii este : cum se reflecta in viata ta interna definitiile externe despre succes ? Cum sunt implinite adevaratele tale nevoi ? Cum ai grija de nevoile tale ? Cum urci spre siguranta si securitatea care functioneaza pentru tine?

HOROSCOP. Ceea ce se termina acum sau incepe acum va necesita o munca de depus (Capricorn = munca) pentru a te alinia cu ceea ce ai nevoie cu adevarat (Rac). Nu este usor sa realizam asta, date fiind vechile programari din trecut si din regulile societatii, dar vom reusi.

HOROSCOP. Aceasta Luna plina nu are niciun aspect astral cu alte planete, deci energia sa este destul de pura iar emotiile rezultate (Rac = multe emotii) vor fi la maxim.

HOROSCOP. Fii pregatit pentru schimbari majore de dispozitie si pentru nostalgii. Fii foarte atent la ceea ce simti – daca simti ceva, inseamna ca este valabil pentru tine (nu lasa pe altii sa iti spuna ca esti prea nu stiu cum…).

HOROSCOP. Axa aceasta activata de combinatia solsitiului cu Luna plina – Rac-Capricon – are legatura cu temele copil-parinte, mama-tata, nevoi reale de suflet – autoritate externa.

HOROSCOP. Temele legate de parinti si familie sunt foarte puternice si in general se activeaza in preajma sarbatorilor. Te poti alege cu cel putin o constientizare sau concluzie ce tine de viata ta de familie.

HOROSCOP. Sa nu uitam ca Nodul Nord condus de Luna este acum in Rac iar Nodul Sud este in Capricorn. Cu alte cuvinte, cararea dinspre trecut (Nod Sud) spre viitor (Nod Nord) este luminata de aceasta Luna plina – ceea ce inseamna sa iesim din definitiile vechi si expirate a ce inseamna siguranta, autoritate si sa ne uitam la ce conteaza cu adevarat pentru inima noastra.

Ar putea fi noul an care se apropie 2019 sa fie cel in care iti onorezi nevoile, ai grija de tine sau iti rezolvi probleme importante ce tin de relatia parinte – copil ? Care sunt acele mosteniri de gandire de care reusesti sa te desprinzi cu ajutorul Lunii pline in Rac de la solstitiul de iarna, ca sa fii adevaratul TU al noilor timpuri pe care le traim ?

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.