HOROSCOP general pentru săptămâna 19-25 august. Vărsătorii trebuie să profite de oportunitățile pe care le vor primi, Racii sunt activi

foto: Pexels.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 19-25 august 2019, saptamana in care toate motoarele se tureaza si toate sistemele functioneaza o data ce noi planete intra in zodia Fecioarei si in energia sa de harnicie, munca, devotament, meticulozitate si eficienta maxima. Sunt ultimele zile cu Soarele in zodia Leu pe anul 2019. Multumim pentru tot ce a adus bun in vietile noastre acest tranzit si ne pregatim cum se cuvine pentru o toamna rodnica. Cel putin acest lucru ne pregateste Cosmosul cu nu mai putin de 5 tranzite in Fecioara ! Marte, Soarele, Venus, Mercur si Luna noua – toate in Fecioara in zilele urmatoare.

HOROSCOP. Mesajul este, asadar, puternic. Marte este deja in Fecioara de duminica, deci a avut grija sa ne tureze deja motoarele pentru a face eficient totul. Munca sustinuta duce la rezultat mereu, fie in bani, fie in cariera, fie intr-o relatie solida, fie in ce ai investit tu aceasta energie zi de zi. Fecioara spune : fa zilnic, dar zilnic, ceva, eventual acelasi lucru (este totusi zodia rutinelor de orice fel), in directia visului tau si fiecare zi te va duce cu siguranta mai aproape de el.

Si amorul este frumos aspectat astral pentru ca in weekend Marte si Venus, cele doua planete ce raspund de impulsul sexual si de relatii si dragoste in general, isi dau intalnire in Fecioara care inseamna treaba serioasa – deci iubirea chiar este luata la modul cel mai profesionist si perfect cu putinta !

HOROSCOP. Daca esti Fecioara de final de august, va fi cea mai fierbinte aniversare a ta ! Venus intra in Fecioara miercuri, Soarele intra vineri in Fecioara apoi intalnirea dintre Marte si Venus in acest semn zodiacal perfectionist aduce minuni. Cu Mercur, coordonatorul Fecioarei, in trigon cu norocosul Jupiter, nimic nu poate opri Fecioarele din a cuceri lumea !

Daca nu esti Fecioara, sa nu ai stres. Poate ai ascendentul in Fecioara sau anumite planete sigur sunt in Fecioara in harta ta natala, verifica aici.

HOROSCOP. Cu siguranta exista sectoare importante de viata ce sunt dominate de Fecioara, asa cum vei vedea pe harta ta. Pot fi banii, munca si cariera, casnicia, viata amoroasa, casa ta, sectorul de sanatate, fitness, stil de viata, poate fi spiritualitatea sau lumea subconstientului, pot fi calatoriile si expandarea orizonturilor sau poate fi mentalul si intelectul tau. Oricare ar fi, acolo vei vedea acum multa actiune, mult progres si schimbari majore IN BINE in urmatoarele saptamani. Si totul incepe acum !

HOROSCOP. Miercuri 21 august, Venus intra in Fecioara si relatiile iau o turnura mult mai sofisticata. Timpul gesturilor mari specifice Leului a trecut. Acum, cu Fecioara la putere, daca iti pasa cu adevarat de cineva, trebuie sa iti arati iubirea in moduri practice, folositoare, concrete. Fii acolo cand este nevoie de tine. In aceeasi zi, Mercur inca in Leu este in trigon cu norocosul Jupiter direct in Sagetator. Dupa o intreaga primavara si vara cu amanari, acum este timpul sa iti duci ideile mai departe. Este o zi fantastica sa vinzi un produs, sa ai o discutie importanta cu rezultate norocoase, sa lansezi un proiect sau sa semnezi orice iti doresti de mult timp. Este si o zi fabuloasa sa recuperezi timp cu prietenii, sa scrii, sa publici, sa faci marketing, sa calatoresti. Cerul este limita !

HOROSCOP. Pana Vineri 23 august, deja simti pe pielea ta energia Fecioarei in actiune iar la acel moment Soarele intra si el in Fecioara pentru o luna. La multi ani, Fecioare de pretutindeni ! A sosit timpul sa culegi ce ai semanat. Iar in acest an, se anunta recolta imbelsugata ! Fecioara inseamna inceperea scolilor, cand revenim la munca sustinuta dupa mult necesara pauza de vara, suntem mai puternici si dornici sa facem lucrurile bine. Este totodata un timp bun pentru o vacanta sofisticata si linistita departe de lumea dezlantuita din timpul verii. Orice alegi, sezonul Fecioarei iti promite eficienta garantata daca ii respecti regulile jocului !

HOROSCOP. Weekendul 24-25 august este unul incredibil de fierbinte si sexy ! Marii iubareti ai astrologiei, Marte si Venus, se intalnesc in Fecioara, aprinzandu-ne pasiunile si dand amorului unda verde. Fie ca esti singur sau nu, ai nevoie de un plan pus la punct, a la Fecioare, pentru acele zile. Iesi in lume, amesteca-te cu oameni, petrece si bucura-te de arta de a trai. Iesi la o intalnire speciala cu persoana iubita. Este, probabil, cel mai fierbinte weekend al acestei veri !



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Saptamana startului puterii Fecioarei iti poate aduce in fata spre rezolvare anumite aspecte ce au legatura cu familia si cu finantele. La munca, increderea de sine iti aduce armonie. Te poti implica fara probleme in sarcini creative si sa te exprimi in propriul tau fel unic. Eforturile iti vor fi recompensate pentru ca este o perioada foarte energetica ce te va duce cativa pasi importanti inainte cu siguranta. Tine situatiile sub control, in special in weekendul 24-25 care poate declansa energii puternice in amor.

In ceea ce priveste banii, nu te lasa demoralizat de faptul ca unii pot spune ca sunt vremuri dificile. Tu seteaza-ti obiective si mergi pe urma lor metodic ; energia Fecioarei te va ajuta din plin o luna. Poti obtine mult daca lucrezi mult si in echipa. Organizeaza-te impecabil ; investitiile sunt favorizate deocamdata. Descopera astfel moduri noi de a face bani, pentru ca acum incepe o perioada foarte pozitiva pentru finantele tale. Credinta despre bani din aceasta saptamana pentru tine : Oricine poate sa devina plin de abilitati profesionale aducatoare de castig, inclusiv tu.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Saptamana startului puterii Fecioarei te va face cu mult mai practic cand vine vorba sa ai de-a face cu problemele de orice fel dar si cu colaborarile cu alti oameni. Vei sti exact ce a faci si cum sa actionezi fara risipa de energii, fara haos si fara emotii in exces. Incearca sa nu actionezi impulsiv, nu e vremea pentru asa ceva, suntem totusi sub umbrela Fecioarei ce prefera sa verifice de doua ori sau sa oscileze o vreme pana se decide, ca totul sa iasa perfect si fara consecinte nedorite. Daca doresti sa schimbi ceva in viata ta, amana deocamdata o decizie finala, nu e acum momentul.

In ceea ce priveste banii, la munca ta lucrurile se anunta a decurge foarte bine si se prea poate sa primesti unele oferte interesante. Fii precaut pentru ca lucruri care iti trezesc usor suspiciunea chiar daca par in regula nu vor fi benefice pentru tine. Pot fi unele conflicte dar daca ramai calm si profesionist, totul va fi bine. Astfel, creezi si tu conditiile ca finantele sa ti se imbunatateasca si venitul sa iti creasca dar doar daca depui ceva mai mult efort decat pana acum. Credinta despre bani din aceasta saptamana pentru tine : Sunt increzator ca invat bine abilitatile de care am nevoie si ca gasesc oamenii potriviti care sa ma sustina la momentul potrivit.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Saptamana startului puterii Fecioarei te sustine in a-ti organiza mai bine finantele. Trebuie sa te aduni din multiplele directii in care merge mintea ta analitica si sa te lasi pe mana Fecioarei ca sa clarifici unele aspecte pentru ca situatia poate sa nu fie asa de lina precum crezi si e nevoie de implicarea ta activa. Nu este momentul sa incepi o noua afacere sau sa investesti bani. Cheltuilelile in exces trebuie evitate. Pe de alta parte, cercul tau social va fi mai prietenos decat inainte iar cadourile tale ii vor impresiona pe altii. Vei fi in armonie cu mediul in care traiesti iar comunicarile vor fi eficiente, asa cum sta bine unui Geaman. Acum vei deveni mult mai practic si eficient cand vine vorba de a te ocupa sau doar implica in problemele altor oameni. Tu stii exact ce e de facut si poti lucra cu prudenta si grija ca totul sa se intample cum e mai bine.

In ceea ce priveste banii, a sosit timpul sa lasi ritmul verii deoparte si chiar e nevoie sa te gandesti mai mult la aspecte ce tin de afacerea sau munca ta. Lucrurile se anunta a merge bine dar e nevoie sa fii atent ca sa nu perturbi balanta. Nu iti asuma riscuri si nu sucomba sub presiunea unor aranjamente ce iti vor fi propuse. In special in finantele tale, ai foarte mare grija sa nu pierzi bani, in special in orice implica asumarea unui risc spre care esti tentat sa il asumi. Joaca sigur acum. Credinta despre bani din aceasta saptamana pentru tine : Sunt increzator ca sunt in stare sa vad, primesc si apreciez ajutorul primit la momentul potrivit.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.