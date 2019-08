HOROSCOP general pentru săptămâna 26 august – 1 septembrie 2019. Balanțele corectează greșeli, Săgetătorii sunt aroganți

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 26 august – 1 septembrie 2019, ultima saptamana a verii 2019 care pleaca intr-un adevarat regal astral, un spectacol in toata puterea cuvantului, dand stafeta unei toamne ce se anunta senzationala. Uranus, rebela planeta ce se afla in Taur pana in 2026 si care acum este retrograda pana in ianuarie, are 4 mari interventii benefice in aceasta saptamana, formand aspectul astral trigon cu toate cele 4 astre care sunt in zodia Fecioarei la acest moment : Venus, Marte, Soarele si Mercur. In plus, finalul de august aduce cea de-a doua Luna Noua a acestei luni, august fiind singura luna cu 2 Luni Noi din 2019. Luna Noua este tot in Fecioara ; aici au loc marile intalniri planetare menite sa ne schimbe viata. Schimbarile se anunta a fi in bine, cel putin asta promite Uranus, responsabil cu noutatile bruste, spontane si generatoare de noi vieti. Ori de cate ori o planeta de anvergura lui Uranus are orice fel de aspect astral sau miscare, pentru noi este eveniment.

HOROSCOP. Asadar, sa ne pregatim pentru o saptamana senzationala! Luna Noua de joi 30 august in Fecioara este probabil cel mai bun si stralucitor eveniment al verii 2019. este ultima strigare a verii insa aerul nu scade din intensitate ci din contra ! Vara iese din spectacol cu ropote de aplauze la scena deschisa, oferindu-ne, iata, in ultimele sale zile aceasta oportunitate de Luna Noua. Desi Fecioara este o zodie cu picioarele pe pamant si aparent lipsita de entuziasm, aici, ca gazda a Lunii Noi de joi, ea are cativa asi in manecile albe si impecabil de curate si toti ies acum la lumina.

Luna Noua aduce noul in viata noastra, Uranus aduce noul in viata noastra si el actioneaza de 4 ori. La ce sa ne asteptam?

HOROSCOP. Marte, Venus, Mercur, Soarele creaza artificii in cer atunci cand, pe rand, tot ce aduce bun fiecare se uneste cu toate beneficiile lui Uranus – pentru ca asta inseamna aspectul astral de trigon : cand doua planete pe harta astrologica formeaza un unghi de 120 grade, cea mai benefica combinatie posibila.

HOROSCOP. Da, exista o congregatie planetara imensa in Fecioara acum ceea ce inseamna foarte multa energie puternica si diferita prezenta intr-un spatiu mic cum e zona Fecioarei pe harta astrala. Dar Fecioara stie sa se ocupe de gestionarea eficienta a spatiilor mici ca nimeni alta, probabil Fecioara a inventat microcipul ! Ea are ajutorul lui Uranus toata saptamana ca sa trimita tuturor vibratii inovatoare, briliante si geniale.

HOROSCOP. Luni, Venus este prima planeta in trigon cu Uranus si ne trimite oportunitati incredibile in amor, relatii si/sau bani. Apoi este randul lui Marte sa fie in trigon cu Uranus miercuri, accelerand totul la un ritm aproape nebunesc. Iubitii se conecteaza in tandem cu Uranus, suntem neinfricati si gata pentru o noua abordare in dragoste si/sau bani.

HOROSCOP. Mercur planeta comunicarii intra si ea joi in Fecioara, apoi Soarele e in trigon cu Uranus vineri, energizandu-ne si eliberandu-ne pentru un start nou proaspat. Toate acestea sunt schimbari pozitive, binevenite si de multa lume asteptate de mult si ele ne lumineaza frumos drumul in continuare prin toamna, in viata. Luna Noua este un cadou cosmic de usurinta, energie si solutii. Totul pare o bagheta magica. Foloseste-o ca sa rezolvi orice te supara. Saptamana se incheie cu Mercur in trigon cu Uranus, aducand gandire inovatoare si solutii geniale problemelor noastre, ajutandu-ne sa ne consolidam iubirea, finantele, o relatie importanta.



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbecule, discutiile acestei saptamani vor fi pline de energie si entuziasm. Ignora ce ai invatat ca nu e bine sa vorbesti cu strainii si fii cat de sociabil si vorbaret poti fi in mod natural. O noua cunostinta se poate dovedi o experienta incantatoare si iti poate schimba viata. Nu eticheta pe cineva de indata ce il/o cunosti pentru ca nu e in regula si te opreste sa ii vezi adevaratul caracter in situatii concrete de viata. Dupa mijlocul saptamanii, nevoia ta pentru schimbari va deveni prestanta si vei incerca sa gasesti moduri cu totul noi ca sa iti vezi planurile devenind realitate.

In finante, situatia se imbunatateste dar evita sa faci cheltuieli suplimentare si nu te lasa luat de val desi este tentant. Multa gandire si multe provocari importante vor avea loc in zona muncii saptamana aceasta. Trebuie sa iei decizii cheie pentru schimbari viitoare. Pregateste-te adecvat ca sa gestionezi problemele fara nicio pierdere.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taurule, instinctele vor domina saptamana si tendinta ta de a privi adanc in tine va fi foarte puternica. Trebuie sa fii mai atent la toti indicii non verbali care sunt trimisi de cineva in loc de cuvintele pe care le rosteste. Limbajul corpului poate fi mai revelant decat vorbele. Daca simti ca ceva este in neregula, incearca sa identifici clar ce este ca sa te opresti din a te stresa pe acest subiect. Inspiratia si creativitatea te va ajuta mult in aceste introspectii ale tale. Concluziile la care vei ajunge iti pot schimba viata in bine. In finante, obligatiile care exista si sunt active necesita solutii imediate. Poti solutiona lucrurile cat timp demonstrezi disciplina si autocontrol. La munca pot aparea unele secrete, conflicte si intrigi asa cum mai e mai munca si te poti simti ca si cum esti intr-o telenovela. Ramai serios si nu folosi cuvinte care te pot baga in bucluc. Manifesta incredere si clarifica orice. Daca faci planuri spre o noua directie, totul va merge brici intr-acolo. A sosit momentul sa iti afisezi multiplele abilitati.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, primesti ceea ce da. Ai dat multa energie pozitiva prietenilor si cercului tau social indiferent cati insi se afla in el, de la 2 la 200, asa ca fii pregatit sa primesti multa iubire si acceptare inapoi. Poti fi invitat la evenimente, la petreceri, deci nici nu te gandi sa ramai inchis in casa. Te poti distra excelent si cunoaste oameni noi cu oportunitati nebanuite. Sa stii ca aceasta stare de spirit iti va impacta pozitiv si viata amoroasa. Dupa mijlocul saptamanii, vei simti nevoia sa te retragi putin, taind firele sociabilitatii si focusandu-te doar pe prietenii adevarati.

Viata profesionala va beneficia de sociabilitatea ta. Te poti implica in discutii si contacte care iti vor da un vant puternic inainte in cariera si in planuri. Iti poti exprima mai bine personalitatea creativa si deveni mai productiv si eficient. In finante, veniturile se anunta in crestere pentru ca viata sociala aduce cu ea multe oportunitati. In ciuda acestei imbunatatiri, trebuie sa te misti cu prudenta si sa eviti cheltuielile inutile.

