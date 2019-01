HOROSCOP IANUARIE 2019. Start de an în forță! Gemenii vor avea parte de o transformare incredibilă, Taurii se luptă pentru adevărul lor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP IANUARIE 2019. La multi ani! Iata proaspatul horoscop pentru ianuarie 2019, noua luna astrologica si un Nou An – si ce debut de forta are 2019 ! Rar se intampla ca un an sa inceapa cu asemenea conjuncturi astrologice puternice si de impact asupra noastra. Anul incepe cu un “bum” major in Cosmos, o data cu debutul sezonului eclipselor direct din prima saptamana a anului !

HOROSCOP IANUARIE 2019. Marte, planeta actiunilor eroice, intra in Berbec, la el acasa, inca din 1 ianuarie. Asta inseamna ca vom fi cu totii pregatiti de actiune la cote maxime pentru a incepe deja sa ne punem in practica rezolutiile stabilite la trecerea dintre ani.



HOROSCOP IANUARIE 2019. Apoi, dupa cateva zile, pe 6 ianuarie, au loc trei evenimente astrale monumentale Uranus, planeta rebela, iese din retrograd in Berbec unde ramane pana in martie, accelerandu-ne progresul, scutandu-ne viata intr-un fel care poate fi electrizant. Sunt posibile rasuciri de evenimente neasteptate si va fi vorba despre ceva ce iti onoreaza nevoia de individualitate si expresie de sine.

HOROSCOP IANUARIE 2019. In aceeasi zi, avem Luna noua in Capricorn dar si eclipsa partiala de Soare. Toate acestea laolalta actioneaza ca o upgradare instantanee si rapida asupra creierului nostru, facandu-ne sa gandim si sa actionam diferit imediat ce 2019 incepe !

HOROSCOP IANUARIE 2019. Acest context astral marcheaza un nou inceput major in viata ta care va avea substanta si potential pe termen lung. Ai putea fi pregatit sa construiesti o fundatie solida intr-o anumita zona a vietii tale acum si o vei face intr-un mod responsabil si metodic.



HOROSCOP IANUARIE 2019. Venus si Mercur se decid si ele sa schimbe semnul zodiacal. Mercur intra in Capricorn pe 5 ianuarie (pana pe 24 ianuarie cand se muta in Varsator deja) si Venus intra in Sagetator pe 7 ianuarie (pana pe 3 februarie). Cu aceste doua miscari, acum suntem pregatiti sa discutam aspecte practice si sa avem abordari mult mai optimiste asupra relatiilor. Acum suntem ajutati sa ne organizam schimbarile pe care dorim sa le facem dar si sa fim veseli pentru ca relatiile devin mult mai placute, distractive si se simt usor la inima.

Iesirea lui Venus din Scorpion si prezenta sa in Sagetator o luna ne ajuta sa devenim spirit liber cand vine vorba de iubire, fiindu-ne simplu sa imbratisam dragostea ca pe cea mai mare aventura a vietii. O zi superba cu auspicii excelente va fi pe 22 ianuarie cand Venus si Jupiter se imbratiseaza perfect in Sagetator. Este o zi de notat in calendar pentru ca toata lumea va beneficia de pe urma ei cumva.



HOROSCOP IANUARIE 2019. Norocul e de partea noastra in iubire si relatii ! Iar acum marea veste : pe 21 ianuarie avem Luna plina sangerie in Leu si totodata eclipsa totala de Luna ! Aceasta este o eclipsa cu potential dramatic, chiar socant si generator de schimbari masive de viata ! Am mai avut eclipse de acest gen din 2017 incoace, deci cumva stim la ce sa ne asteptam. Insa acum…poate ca nu ne asteptam ca unele lucruri sa fie asa de rapide, de bruste, de diferite ? Este tipul de moment bun pentru a pune centura de siguranta dintr-un roller coaster. Este timpul sa punem trecutul in spate pentru totdeauna si sa ne pregatim de un cu totul alt spectacol pe drumul vietii.

HOROSCOP IANUARIE 2019. Aceasta eclipsa totala de Luna plina sangerie in Leu te va ajuta sa te conectezi cu inima ta si cu nevoile tale emotionale cele mai profunde pe tema iubirii pe care o dai si a iubirii pe care o primesti. Te simti hranit asa cum tanjeste inima ta ? In timp ce momentul ar trebui sa fie de implinire, daca exista o nevoie emotionala neimplinita in viata ta, acum o vei recunoaste si elibera. Fiecare acceptam iubirea pe care credem ca o meritam.



HOROSCOP IANUARIE 2019. Tu ce meriti? Pe 24 ianuarie, Mercur se muta in Varsator si ne ajuta sa ne conectam cu altii mult mai bine dar si sa fim inovatorii vietii noastre noi, prin tot ce gandim si rostim ! Nu in ultimul tand, in ianuarie avem doua aspecte astrale majore care se vor repeta si vor colora anul 2019 : Jupiter in cuadratura cu Neptun pe 13 ianuarie si Saturn in sextil cu Neptun pe 31 ianuarie. Acestea indica faptul ca anul necesita o echilibrare prudenta dintre entuziasm si realism. Avem tot ce ne trebuie ca sa ne schimbam viata in mai bine in 2019. cheia este sa nu fim nici prea timizi dar nici prea nepasatori. Sa ne punem ambele picioare bine infipte in pamant si sa ne lasam mintea sa creeze. Cerul este limita !



HOROSCOP IANUARIE 2019. Iata mesajul lunii IANUARIE 2019 pentru fiecare zodie :



HOROSCOP IANUARIE 2019. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

2019 incepe si tot ce ai in minte sunt obiectivele tale si cum sa le implinesti. Eclipsa partiala de Soare te va conduce spre oportunitati in cariera. Esti pregatit sa te urci pana in varf de munte si sa il stapanesti. E ceva magnific ce se coace profesional pentru tine si orice ar fi, te va pune intr-un spatiu de totala securitate si succes pe termen lung. Tot ce ai de facut este sa iesi din zona de confort macar putin ca sa implinesti acest plan. Din fericire, iti va fi usor sa faci asta pentru ca Uranus iese din retrograd in semnul tau. Abilitatea de a porni curajos tot inainte si sa iti asumi riscuri pentru ceva total nou este direct proportional cu nivelul de succes pe care il vei obtine. Este ca si cum Universul iti spune ca drumul spre siguranta pe termen lung este pavat cu teritorii nemarcate si nesemnalizate. Sigur, poate parea un mesaj mixt si confuz, dar daca ai incredere ca acest nou inceput chiar te pune pe o cale ce te duce spre curcubeul tau si spre vasul tau plin cu aur, atunci vei avea credinta necesara sa fii in actiune.

Vorbind de credinta, e o tema activa a lunii. Vei avea certitudine totala ca totul in viata ta functioneaza bine si ca tot ce se intampla te duce spre ceva mai bun. Poti primi vesti pozitive despre ceva de publicat, despre reclama, publicitate, media sau aspect legal. Poti avea si oportunitatea de a preda ce stii la un nivel mai extins, chiar si international.

Aspectele ce tin de inima te vor implini dupa eclipsa totala de Luna din 21 ianuarie. E posibil sa stii sigur ca iubesti o persoana care a lasat o urma speciala in inima ta. Poti si lansa un proiect creativ care sa aiba un succes foarte mare. Vesti despre copiii tai, daca ai, vor fi pline de satisfactie.



HOROSCOP IANUARIE 2019. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Imediat ce incepe noul an 2019, vei avea convingerea extraordinara ca trebuie sa stai drepti si sa iti sustii propriul adevar, oricare ar fi el si orice ar zice altii. Eclipsa solara partiala de la inceputul lunii e legata de Saturn si e in Capricorn, deci vei primi un start proaspat de sustinere cand vine vorba de a cauta semnificatii mai adanci a tot ce e viata ta. Poti avea ocazia sa fii un profesor sau un guru, impartasind cu altii ceea ce stii si te iti alimenteaza tie sufletul. Alta posibilitate este sa te decizi sa revii la studii ca sa iti cresti nivelul de cunostinte. Iti va fi mult mai usor acum sa studiezi pentru diplome, caci vei avea disciplina si dedicarea necesara sa te prezinti si sa faci toata munca implicata. Daca ai afaceri internationale pe rol, e posibil sa te bucuri de o noua oportunitate de la cineva cu care lucrezi de departe. Daca e asa, va fi ceva ce iti va intari autoritatea si reputatia in industria ta.

In afara de acestea, eclipsa aceasta te face sa pornesti anul intr-o stare mentala solida. Tu iti stii adevarul si nu ai nevoie sa ti-l dovedesti nimanui. Tot ce ai de facut este sa il traiesti si asa sa fie.

Uranus incepe miscarea directa in casa ta a vulnerabilitatii si de acum pana pe 6 martie, vei fi in stare sa iti sufli de pe tine toate acele anxietati. De fapt, urgenta de a depasi propriile probleme mentale va fi mai intensa acum pentru ca te pregateste pentru cand Uranus ajunge in semnul tau din 6 martie pana in aprilie 2026. Este timpul sa devii cine esti menit sa fii iar luna asta vei incepe sa dai jos de pe tine orice strat de frica care iti blocheaza metamorfoza inevitabila.



HOROSCOP IANUARIE 2019. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca exista un semn zodiacal a carui lista de rezolutii de An Nou sa insemne o transformare personala completa, acela esti tu Gemeni. Puternica eclipsa partiala solara din casa ta a regenerarii solicita un start proaspat ca sa te mentii real si autentic si iti cere sa iti construiesti o fundatie ferma cu privire la ce este cel mai important. Partile profunde si pline de sens din relatiile tale cu altii, cele cu adevarat intime si sincere, iti sunt acum disponibile gratie acestei eclipse care iti deschide un portal de energie. Acesta iti sopteste : Nu te teme de intuneric pentru ca el te ajuta sa vezi lumina.

Poate ca asta iti suna extrem, dar vei intelege curand. O parte din tine este pregatita sa faca schimbari pentru ca nu mai vrei sa te multumesti cu nimic mediocru cand vine vorba de conexiuni cu un sot/sotie sau partener. Dar nu este despre ei iar tu vei sti asta. Este despre tine si despre dorinta ta adanca sa faci din aceasta relatie cel mai solid lucru din lumea ta.

Din fericire, ai sustinerea a doua planete benefice care te ajuta sa ai relatia cat de buna se poate : Venus si Jupiter, ele iti aduc noroc din belsug in iubire. Ai putea chiar avea un mare noroc venit tocmai prin partenerul tau sau norocul poate fi despre relatie. In oricare caz, vei zambi.

S-ar putea sa iti doresti o schimbare majora si in viata sociala in aceasta luna. O turnura neasteptata de evenimente te poate duce intr-o cu totul alta directie cu privire la compania pe care o ai. Ai nevoie de un cerc de oameni in care sa cresti si in care sa te bucuri de experiente inovatoare. Din fericire, Universul iti aduce o intreaga distributie de noi personaje cand vine vorba de prietenii.

