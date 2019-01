HOROSCOP. Impulsivul Marte întră în Berbec pentru șase săptămâni! Se anunță o perioadă exolizivă pentru mai multe zodii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Inca din prima zi a anului 2019 si pana de ziua Indragostitilor, pe 14 februarie, razboinicul, puternicul, impulsivul si energicul MARTE este in BERBEC, in zodia pe care o patroneaza si unde se simte cel mai bine si mai eficient.

HOROSCOP. Aceasta miscare astrala este semnificativa, de calibru mare, ca pentru un start de forta intr-un nou an !

HOROSCOP. Marte in Berbec defineste 6 saptamani de energie intensa si initativa, perfecta daca chiar vrei sa actionezi si sa mergi cu viteza sporita spre planurile tale.

HOROSCOP. Ai discutat despre ceva la nesfarsit dar nu ai avut curajul sa treci la actiune ? Acum este sansa ta ! Marte in Berbec este despre curaj. Este un luptator, un erou si un pionier. Este un timp excelent sa incepi un program viguros de exercitii fizice, sa iti implinesti curajos dorintele sau sa pui toata energia in ceva complet nou si neincercat.

HOROSCOP.Marte reprezinta si forta ta sexuala de a actiona pe acest plan, deci asteapta-te la o intensificare a acestui tip de interes!

HOROSCOP. De ce este Marte important pentru noi. Marte este planeta actiunii, energiei si pasiunii aprinse. Este zeul razboiului si este simbolul puterii si exprimarii pline de incredere.

HOROSCOP. Marte este planeta ce ne da energia fizica pentru actiune si pasiune. Este acea forta care te impinge inainte sa actionezi si sa reactionezi, sa iei initiativa, sa faci miscari curajoase si sa conduci dupa propriul tau exemplu. Energia sa este intensa si poate fi atat pozitiva cat si negativa. Marte te poate face romantic pasional dar si un sclav al simturilor. Te poate face viteaz dar si violent, un razboinic dar si un ingrijorat.

HOROSCOP. Energia acestei planete este agresiva, excitanta si super competitiva. De fapt, te poti gandi la Marte ca la un barbat macho tipic sau ca la Xena printesa razboinica a Cosmosului !

HOROSCOP. Cum te va afecta tranzitul Marte in Berbec pana la 1 ianuarie 2019? Pe ce domeniu iti va creste Marte in Berbec increderea, energia si entuziasmul ?

HOROSCOP. BERBEC

Marte isi viziteaza semnul considerat “acasa” pentru el, Berbecul, o data la doi ani si aceasta perioada este una demna de notat in jurnal. Acum esti cel mai sexy, mai puternic si mai eficient ! Tu dictezi regulile jocului si poti obtine succes nelimitat din orice iti pui in minte. Este un timp excelent sa te focusezi pe tine, transformandu-ti corpul sau luand o initiativa curajoasa. Dar ai mare grija la discutii, certuri, conflicte pentru ca Marte aici te poate face si mai tupeist.



HOROSCOP. TAUR

Marte in Berbec este ca acea tija proverbiala ce te tine drept si pe propriile picioare. Esti electrizat si aprins din interior si incerci sa fii cu un pas inainte. Ai putea trece prin pregatiri frenetice in spatele scenei, pregatindu-te pentru marea miscare sau pentru a dezvalui acel proiect ambitios care are nevoie de toata ambitia ta ca sa se realizeze pana pe 14 februarie. Si driverul tau sexual este in crestere. Este un timp energetic chiar daca tii destul de discret ceea ce faci.

HOROSCOP. GEMENI

Lumea ta infloreste plina de viata de indata ce Marte intra in Berbec ! Asta poate fi pentru ca ai evenimente de participat si locuri in care sa ajungi. Sau poate fi pentru ca iti pui toate energiile spre un vis ambitios. In oricare caz, totul este despre toata dedicarea pe car o pui ca sa ocupi un loc acolo in lume, printre prietenii tai, fie ca participi la petreceri fie de la confortul computerului tau. Magnetismul iti este in crestere dar la fel si bravada ta. Nu te lupta cu nimeni.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.