Horoscop indian al săptămânii în curs. Taurii își finalizează proiectele, Leii iau decizii importante

Horoscop indian BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Atentie la temperament si la modul in care reactionezi la diversi stimuli. O decizie gresita iti poate afecta reputatia iremediabil. Atentie cum iti gestionezi banii. Nu este o perioada roz pentru a arunca cu banii in stanga si in dreapta.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

Horoscop indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Proiecte incepute de multa vreme incep sa capete contur si sa arate primele semne de reusita. Bucura-te de fiecare succes, indiferent cat ar fi de mic. Se anunta schimbari profesionale. Accepta aceste provocari caci sunt menite sa-ti aduca profituri noi.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

Horoscop indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Incearca sa fii mai rabdator si mai putin critic cu cei din jur. Si ei traiesc aceleasi patimi ca si tine. Fii mai relaxat si mai putin anxios. In plan financiar se anunta mici schimbari. Nu e chiar ce-ti inchipuiai, dar tot e mai bine decat nimic.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

