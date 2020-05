Horoscop indian al săptămânii în curs. Taurii au curaj, Balanțele se mută la casa lor

O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ? Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.

Horoscop indian BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Daca esti intr-o pozitie de conducere, vei observa o crestere a respectului si admiratiei celor care te inconjoara. Profita de perioada acesta in care comunicarea se face la nivel superior si vorbeste-le, incurajeaza-i. Atentie la discutiile din familie, nu folosi cuvinte care sa ii jigneasca sau sa le raneasca sentimentele. Se anunta vesti bune in plan financiar.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

Horoscop indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Ai incredere in fortele proprii si mergi inainte cu curaj. Aceasta atitudine te va ajuta sa depasesti orice obstacol intalnit si sa iti duci la bun sfarsit fiecare sarcina. O intalnire suprinzatoare te va ajuta sa lamuresti unele indoieli in ceea ce priveste alegerile tale.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

Horoscop indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Energia si entuziasmul tau te ajuta sa iti atingi obiectivele. Vei resimti imbunatatiri semnificative in domeniul de activitate. Daca urmaresti un post nou, poti primi vesti bune in acest sens. Comunici foarte usor cu persoane tinere care iti dau o energie mai optimista.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

Citiți continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.