Horoscop indian al săptămânii în curs. Gemenii au o perioadă excelentă pentru finanțe, Balanțele trebuie să se relaxeze

O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ? Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.

Horoscop indian BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Apar mai multe oportunitati sa castigi bani, in aceasta perioada. Locul de munca pare un loc pozitiv si benefic pentru dezvoltarea ta. Nu este exclus sa-ti impresionezi sefii si colegii, iar eforturile tale sa nu ramana fara ecou. Intensitatea emotionala este destul de mare si poti parea agitat. Dar incearca sa te linistesti pentru a nu transmite si celorlalt starea ta de nervozitate.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

Horoscop indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

O saptamana in care iti indrepti atentia spre viata amoroasa. Daca esti singur va trebui sa inveti sa te pui mai bine in valoare, sa iti faci o reclama mai buna. Daca esti implicat intr-o relatie, se anunta cateva cheltuieli legate de reamenajarea cuibusorului de nebunii. Schimbarile sunt benefice pentru amandoi.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

Horoscop indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

O perioada excelenta pentru finantele tale. Graficul veniturilor arata o linie constanta si asta doar pentru ca esti atent la cheltuieli. Esti vibrant si entuziast, iar energia ta extraordinara atrage in jurul tau oameni interesanti. Daca esti singur, ai toate sansele sa intalnesti persoana care sa-ti ofere afectiunea si caldura de care ai nevoie. Universul iti transmite mesajul ca nu ai de ce sa te temi. Paseste inainte cu incredere.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

