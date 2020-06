Horoscop indian al săptămânii în curs. Taurii se relaxează, Balanțele se confruntă cu alții

Horoscop indian BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Intelepciunea astrologica indiana transmite zodiei tale ca aceasta saptamana este foarte mult despre familie. Poti fi implicat in multe activitati si situatii cu familia ta sau poti petrece mult timp acasa, fie de unul singur fie impreuna cu cei dragi. Mintea iti sta pe treburi interne si cel mai bine te vei simti reprezentat in intervalele de timp in care stai la tine in casa ca intr-un cuib, departe de grijile sociale. Oricata munca in exterior ai de facut, reincarca-te constient energetic de acasa.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

Horoscop indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Intelepciunea astrologica indiana transmite zodiei tale ca te asteapta vremuri de relaxare si distractie in aceasta saptamana. Alinierea planetelor te sustin si iti sustin obiectivele. Te simti in mod deosebit dornic de rasfat de sine acum si nu trebuie sa te simti vinovat. Nu ai observat ca de cele mai multe ori creativitatea vine cand nu faci aproape nimic ? Saptamana aceasta iti va trezi marile tale capacitati creative, deci daca te surprinzi ca te simti neplacut din cauza lipsei productivitatii, reaminteste-ti ca asta inseamna ca porti palaria ta de director de creatie pentru viitorul tau.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

Horoscop indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Intelepciunea astrologica indiana transmite zodiei tale ca energiile astrale te sustin in aceasta saptamana si te vei surprinde avand energie din belsug, atat fizica cat si intelectuala. Saptamana este una buna sa iti faci planuri : planifica-ti munca, planifica-ti scopurile, planifica excursii cu prietenii, implementeaza idei si proiecte noi. Saptamana are o vibratie ca de tocilar pus de treaba si iti sustine absolut orice idee ai.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

