HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Berbecii se concentrează pe viața amoroasă, Racii dau peste situații complexe

HOROSCOP. BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

O saptamana in care iti indrepti atentia spre viata amoroasa. Daca esti singur va trebui sa inveti sa te pui mai bine in valoare, sa iti faci o reclama mai buna. Daca esti implicat intr-o relatie, se anunta cateva cheltuieli legate de reamenajarea cuibusorului de nebunii. Schimbarile sunt benefice pentru amandoi.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Desi pe de o parte esti hotarat sa iti asumi responsabilitatea pe deplin, pe de alta parte simti nevoia sa evadezi intr-o lume fara griji si responsabilitati. Evita cheltuielile mari pe lucrurile de care nu ai nevoie. In acest fel iti vei salva fondul de economii. Chiar daca se anunta ceva mariri ale veniturilor, asta nu inseamna ca trebuie sa le irosesti doar de dragul cumparaturilor.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP. GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

In plan profesional, aceasta saptamana aduce sansele unei promovari sau a unei cresteri salariale. Din punct de vedere amoros, daca esti singur, poti intalni persoana la care visezi. De altfel, personalitatea ta o incurajeaza sa fie mai indrazneata, iar tie nu-ti ramane decat sa raspunzi afirmativ invitatiei.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

