Horoscop indian al săptămânii în curs. Berbecii sunt apreciați pentru muncă, Fecioarele sunt spontane

O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic.

Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ? Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.

Horoscop indian BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Saptamana aceasta ve fi apreciat pentru munca si efortul depuse ca sa-ti finalizezi sarcinile la locul de munca. Poate ca ai inteles pana acum ca energia ta poate fi folosita in proiecte si activitati tehnice noi. Nu o irosi!

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

Horoscop indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Se anunta o saptamana incarcata, dar daca iti organizezi eficient timpul le vei putea face pe toate. Viata profesionala iti aduce satisfactie si nu sunt excluse vesti si mai bune. In viata amoroasa, insa, simti ca iti lipseste ceva. Profita de weekend pentru a umple acele goluri. Dar mai inainte vezi exact care este sursa acestor neplaceri. Vorbeste deschis cu partenerul de cuplu si remediaza problema.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

Horoscop indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

E nevoie de mai multe actiuni pentru a atinge succesul. Vei vedea ca datorita muncii si eforturilor depuse, vor veni si rezultatele. In casnicie, daca ai avut pana acum diferende cu partenerul, acestea se vor rezolva usor,usor. Concentreaza-te mai mult pe starea de sanatate.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

