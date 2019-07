HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Capricornii au o săptămână bună, Taurii au beneficii financiare

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 4 august 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

HOROSCOP. O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ? Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.

HOROSCOP. Astrologia indiana exista din India antica si a pornit de la interpretarea scripturilor vedice de catre intelepti.

Acestea sunt cele mai vechi scripturi descoperite, datand de 6.000 ani, fiind pline de intelepciune materiala si spirituala unica.

HOROSCOP. Acest mesaj este scris de astrologi indieni brilianti, medaliati in excelenta pentru astrologie vedica si cu titluri de onoare in uniunile astrologice indiene.

HOROSCOP. BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Canalizeaza-ti toata energia spre a-ti aprecia si a-ti cultiva talentele. Saptamana este o oportunitate sa revezi vremuri trecute cu scopul de a vindeca vechi rani sau sa cauti vindecare in legatura cu o despartire dificila. Mentine-ti starea de spirit ridicata. Este o perioada de teste de la astre si tot ce experimentezi acum va aduce rezultate pozitive in viitor. Vei obtine profit in afacere sau veniturile vor creste. Poate fi timpul portivit sa te decizi sa cumperi o noua masina sau un nou spatiu de locuit.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Se anunta beneficii bune acum legate de finantele tale. Foloseste feedbackul bun de la oameni priceputi si bine intentionati care sa iti inspire viitorul si cine stie ce poti realiza daca iti pui la bataie mintea, inima si sufletul. Astrele sugereaza ca pe plan social poti fi contactat de vechi prieteni sau de o fosta iubire care poate reveni in viata ta.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP. GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Felicita-te regulat pentru toata munca ta sustinuta. Permite acestei perioade sa iti reaminteasca cine esti, o persoana foarte muncitoare, perseverenta si ambitioasa. Atitudinea ta curajoasa si energica se va mentine. Pe plan profesional, planifica-ti zilele in avans ca sa obtii succesul. Pe plan financar, poti consulta un expert financiar daca vrei rezultate roditoare din investitiile tale.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

