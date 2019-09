HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Capricornii fac multă mișcare, Taurii trebuie să-și exerseze răbdarea

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 15 septembrie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

HOROSCOP. Astrologii folosesc ambele metode. Astrologia vestica stabileste cele 12 zodii bazandu-se pe miscarea anuala a Soarelui in relatie cu Pamantul (zodiacul tropical). Astfel, anul astrologic incepe in jurul datei de 21 martie, o data cu echinoctiul de primavara si cu startul zodiei Berbec. Astrologia indiana e determinata de amplasarea planetelor si stelelor in constelatiile zodiacale de pe cerul noptii. Pentru secolul 21, Soarele intra anual in zodiacul sideral in zodia Berbec in jurul datei de 15 aprilie, deci de aici incep a fi calculate cele 12 zodii.



HOROSCOP. Horoscop indian BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Relaxeaza-te si bucurate de activitatile care se petrec in jurul tau. Familia iti va oferi sprijinul, permitandu-ti sa te concentrezi pe oportuniti. Incearca si altceva, mai ales daca nu esti multumit cu actualul loc de munca. Se anunta un castig nesperat, dar ai grija sa nu cheltui rapid surplusul. Mai bine analizeaza ce ai putea face. Daca studiezi, organizeaza-ti mai bine timpul.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. Horoscop indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Starea de sanatate este buna, desi mai pot aparea ocazionat cate o durere de cap sau reprize de tuse. Atentie la investitiile pe care le faci in aceasta saptamana sau la angajamentele contractuale pe care le semnezi. Cheltuielile pot depasi veniturile si poti fi nevoit sa faci imprumuturi. Ai nevoie de mai multa disciplina si regularitate in viata ta.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP. Horoscop indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

O saptamana in care ai ca sarcina prioritara exersarea rabdarii. Fie ca este vorba de angajati, colegi, subordonati, sefi, fii atent la punctul lor de vedere. Un prieten poate fi confuz, dar nu este pregatit, inca, sa-ti asculte sfaturile. Mai bine lasa-l sa vorbeasca decat sa intervii cu parerea ta.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

