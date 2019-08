Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 18 august 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

HOROSCOP. Astrologia indiana sau vedica (sau cum mai este numita – astrologia Lunii) foloseste calendarul bazat pe constelatii. Ea are in centru Luna. Luna guverneaza mintea si emotiile oamenilor. Luna este astrul cu cea mai rapida viteza de miscare din zodiac. Niciun eveniment nu este posibil fara sustinerea Lunii. Cei care urmaresc si horoscopul vestic stiu ca si aici Luna este importanta, dar Soarele este centrul sistemului astrologiei vestice.



In horoscopul indian exista 27 case pentru cele 12 zodii.



HOROSCOP. Astrologii folosesc ambele metode. Astrologia vestica stabileste cele 12 zodii bazandu-se pe miscarea anuala a Soarelui in relatie cu Pamantul (zodiacul tropical). Astfel, anul astrologic incepe in jurul datei de 21 martie, o data cu echinoctiul de primavara si cu startul zodiei Berbec. Astrologia indiana e determinata de amplasarea planetelor si stelelor in constelatiile zodiacale de pe cerul noptii. Pentru secolul 21, Soarele intra anual in zodiacul sideral in zodia Berbec in jurul datei de 15 aprilie, deci de aici incep a fi calculate cele 12 zodii.

HOROSCOP BERBEC Mesh

Petrece mai mult timp cu partenerul si bucurati-va unul de altul. Este o saptamana excelenta pentru cimentarea relatiie. S-ar putea sa va indreptati mai mult atentia spre spiritualitate. O perspectiva pozitiva ii va impresiona pe cei din jurul tau, iar faptul ca te mentii in forma este un atu in plus. Este posibil sa castigi o suma suplimentara de bani. Daca vrei sa fii generos cu cineva drag tie, acum este momentul!

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP TAUR Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Ai putea sa-ti dai seama ca poti face acasa dintr-un loc aflat departe de casa. Ia cu tine lucrurile care te fac sa te simti confortabil, indiferent unde mergi. Astrele favorizeaza un inceput proaspat. Poate iti schimbi locul de munca, poate iti schimbi localitatea de resedinta sau, poate, te muti impreuna cu cineva.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP GEMENI Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Te bucuri de o energie noua care te oblige sa explorezi situatii noi. Poate pleci intr-o calatorie care iti va schimba perspectivele asupra vietii. A sosit timpul sa iti lasi o amprenta semnificativa in plan profesional. Performantele te vor face greu de inlocuit.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

