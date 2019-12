HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Fecioarele au rezultate remarcabile, Scorpionii se distrează de minune

HOROSCOP. Astrologia indiana exista din India antica si a pornit de la interpretarea scripturilor vedice de catre intelepti.

Acestea sunt cele mai vechi scripturi descoperite, datand de 6.000 ani, fiind pline de intelepciune materiala si spirituala unica.

HOROSCOP indian BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Un sistem imunitar puternic si o atitudine pozitiva te vor mentine in forma si sanatos pe parcursul saptamanii. Ai oportunitati pentru a pune la cale proiecte noi si sa speri in profit serios. Daca ai proiecte pe care nu le-ai finalizat, nu le mai lasa suspendate. Ocupa-te de ele si inchidele sau renunta la ele.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Aceste zile aduc auspiciile unei vieti linistite, dar si o dorinta mai mare de relaxare si odihna. Nu prea ai chef de viata sociala. Daca ai anumite intentii de viitor, este indicat sa le tii secrete, deocamdata. Verifica inainte orice proiect, apoi expune-l in fata factorilor de decizie.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

O experienta personala adanceste profunzimea relatiei cu partenerul de cuplu. Incearca sa ai mai multa grija de vigoarea ta. Daca esti student, iei in calcul sa pleci la studii intr-o alta localitate, poate chiar in strainatate. Analizeaza bine inainte sa iei o hotarare.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.