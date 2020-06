Horoscop indian al săptămânii în curs. Gemenii au încredere în ei înșiși, Săgetătorii sunt ocupați

Astrologia indiana exista din India antica si a pornit de la interpretarea scripturilor vedice de catre intelepti. Acestea sunt cele mai vechi scripturi descoperite, datand de 6.000 ani, fiind pline de intelepciune materiala si spirituala unica.

Astrologia indiana este o practica antica din India care releva destinul si personalitatea fiecarui om in functie de pozitia si miscarea stelelor. Pana aici, este la fel cu astrologia vestica cu care suntem cu totii familiarizati.

Horoscop indian BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Indiferent cum este relatia ta, ar fi bine sa eviti conflictele. Fii pozitiv, incearca sa fii mai vesel, sa te bucuri de activitati care te recreeaza. Ai grija de sanatatea ta si a celor dragi si incearca sa mentii relatiile cordiale cu acestia. In sfera profesionala, incearca sa actionezi rapid, pentru a fi inaintea tuturor.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

Horoscop indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Este posibil sa participi la discutii si consultari in sfera profesionala. Nu sunt excluse cateva schimbari la locul de munca. Prietenii si familia iti vor da si ei o mana de ajutor. Vei fi in lumina reflectoarelor. Iar daca te simti obosit, ar trebui sa te odihnesti mai mult si sa mananci sanatos. Urmareste-ti aportul de fier, dormi mai mult si incearca tehnici de meditatie.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

Horoscop indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Te vei bucura de o perioada de incredere de sine, care iti creste nivelul de energie. Concentreaza-te pe viata sociala, planifica o calatorie romantica, daca esti intr-o relatie. In aceasta saptamana poti rezolva multe din problemele aparute, atat in viata personala, cat si in cea profesionala, din cauza lipsei de incredere de sine. Succes!

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

