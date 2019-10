HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Gemenii au nevoie de oameni în jurul lor, Balanțele primesc lecții de la viață

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 13 OCTOMBRIE 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.



HOROSCOP. BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Te simti mai romantic decat esti de obicei, iar, mai nou, ti s-a activat interesul pentru zona spiritual. Le poti imbna frumos pe amandoua. Trebuie, insa, sa fii deschis sa experimentezi. O schimbare de atitudine poate fi de bun augur. In afaceri ar fi bine sa mergi pe cont propriu, pentru a lua singur deciziile importante.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Poate n-ar fi rau sa programezi o iesire cu partenerul de cuplu, intr-un loc linistit. Daca aveti copii, poate gasiti pe cineva care sa stea cu ei. V-ar prinde bine o excursie romantica, fara copii. In viata profesionala, daca nu aveti inca un loc de munca, se anunta vesti bune. Sunt sanse mari sa fii implicat intr-un proiect care sa-ti aduca satisfactii.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP. GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Ai nevoie de oameni pentru a te simti bine. Desi esti dornic si de momente de solitudine, nu poti sta fara oameni in jurul tau. In cuplu iti faci planuri de viitor indraznete, iar partenerul te sustine in proiectele la care visezi. Optimismul si veselia lui iti dau aripi.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

