HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Gemenii au parte de succes, Racii au parte de câștiguri importante

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 3 noiembrie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

HOROSCOP. Astrologia indiana sau vedica (sau cum mai este numita – astrologia Lunii) foloseste calendarul bazat pe constelatii. Ea are in centru Luna. Luna guverneaza mintea si emotiile oamenilor. Luna este astrul cu cea mai rapida viteza de miscare din zodiac. Niciun eveniment nu este posibil fara sustinerea Lunii. Cei care urmaresc si horoscopul vestic stiu ca si aici Luna este importanta, dar Soarele este centrul sistemului astrologiei vestice.

HOROSCOP. In horoscopul indian exista 27 case pentru cele 12 zodii. Semnele zodiacale au acelasi nume ca in astrologia vestica. Exista cinci elemente – foc, apa, pamant, aer si cer – care sunt luate in considerare cand se studiaza horoscopul, alaturi de constelatiile ceresti si de miscarea Lunii.

HOROSCOP. Astrologii folosesc ambele metode. Astrologia vestica stabileste cele 12 zodii bazandu-se pe miscarea anuala a Soarelui in relatie cu Pamantul (zodiacul tropical). Astfel, anul astrologic incepe in jurul datei de 21 martie, o data cu echinoctiul de primavara si cu startul zodiei Berbec.

Astrologia indiana e determinata de amplasarea planetelor si stelelor in constelatiile zodiacale de pe cerul noptii. Pentru secolul 21, Soarele intra anual in zodiacul sideral in zodia Berbec in jurul datei de 15 aprilie, deci de aici incep a fi calculate cele 12 zodii.

HOROSCOP. Horoscop indian BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Pentru aceasta saptamana, intelepciunea astrologica indiana transmite zodiei tale ca te poti simti liber si deschis sa permiti partenerului sa te rasfete pentru ca meriti asta si el/ea va avea placere sa o faca. Va avea loc un fel de compromis pe un domeniu ca sa ajungi la un echilibru dorit. Esti rugat sa acorzi atentie si tact tuturor relatiilor personale. Daca simti oportunitatile, ia decizii repede. Munceste in continuare sa iti dezvolti puterea fizica, mentala si emotionala. Eforturile tale sustinute vor duce la rezultatele preferate de tine.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. Horoscop indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Pentru aceasta saptamana, intelepciunea astrologica indiana transmite zodiei tale ca este cazul sa duci mai departe o relatie sentimentala daca simti acest lucru ca fiind ce vrea si inima ta. Este o buna perioada sa rezervi o vacanta romantica impreuna cu partenerul. Fii cu ochii focusat pe obiectivele tale finale si munceste sustinut spre ele. In multe situatii vei fi centrul atentiei. Poti deveni chiar cunoscut si placut printre oameni faimosi si puternici.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP. Horoscop indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Pentru aceasta saptamana, intelepciunea astrologica indiana transmite zodiei tale ca succesul este ceva ce nu iti va fi strain pentru ca te poti pregati sa devii beneficiarul unor momente bune. Este o perioada foarte buna in special pentru cei implicati in orice forma de munca artistica deci profita din plin de conjunctura. Probabil incerci sa gasesti si sa mentii echilibrul dintre mai multe domenii ale vietii tale ca toate sa mearga lin si bine. Vei avea vigoare buna pentru a-ti realiza scopurile creative cu succes.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

