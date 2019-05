HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Gemenii comunică excelent, Taurii sunt ușor de rănit

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian saptamanii 29 aprilie – 5 mai conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

HOROSCOP. O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ? Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.



HOROSCOP. Diferenta dintre astrologia vestica si cea vedica (indiana). Desi cele 12 zodii se numesc la fel ca in astrologia vestica cu care suntem obisnuiti dintotdeauna, veti observa ca exista diferente date de data de inceput si de final pentru fiecare zodie. De ce? Astrologia indiana foloseste zodiacul sideral bazat pe constelatii iar astrologia vestica foloseste zodiacul tropical bazat pe anotimpurile din an date de miscarea Soarelui fata de Pamant.

HOROSCOP BERBEC (14 aprilie – 14 mai)

Nume sanscrit : Mesha

Cum e Berbecul din horoscopul indian? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP MESAJUL SAPTAMANII :

Iata o schimbare brilianta planetara in special pentru cei cu munca de birou. Acum ti se potriveste si iti este favorizata o munca structurata pentru ca vei fi maestrul rutinii si structurii care iti permit sa excelezi si sa iti arati tot potentialul de care esti in stare. Energia ta a fost afectata de anumite deziluzii insa vei intalni oameni plini de energie care te vor ajuta sa iti scoti la lumina si sa iti exprimi cele mai bune talente creative.

HOROSCOP TAUR (15 mai – 13 iunie)

Nume sanscrit : Vrishabha

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP MESAJUL SAPTAMANII :

Exista o buna energie a saptamanii care ii favorizeaza pe toti cei care fac miscare si sport, fie de placere fie in antrenamente sustinute si competitii. Cei care sunt implicati in tranzactii sau comert extern, cum ar fi marketingul sau agricultura, vor beneficia de valurile pozitive ale pietii din aceasta saptamana. Si cei care au orice fel de contact cu strainatatea, de la afaceri, comunicare sau calatorie de placere, vor obtine bune rezultate.

HOROSCOP GEMENI(14 iunie – 15 iulie)

Nume sanscrit : Mithuna

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

HOROSCOP MESAJUL SAPTAMANII :

Sanatatea iti va fi buna in aceasta saptamana, pregatindu-ti o stare de calm care se va rasfange si asupra vietii romantice. Saptamana aceasta iti va permite sa te bucuri de clipe foarte placute de cei dragi. Vei simti un val de energie ce exista in tine si care te sustine sa muncesti mai tare si mai bine, iar aceasta imbunatatire va fi observata cu siguranta in exterior si vei primi aprecieri.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.