HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Gemenii găsesc dragostea,

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 23 iunie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

HOROSCOP. O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ? Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.



HOROSCOP. Astrologia indiana a vietii este o combinatie dintre destin si liberul arbitru care este o reactie a fostelor noastre experimentari de liber arbitru. Ce inseamna asta Un om are liberul sau arbitru, libertatea de vointa de a alege dintre mai multe optiuni, dar trebuie sa accepte consecinta alegerii sale. Consecinta poate sa apara imediat sau poate fi decalata si mii de vieti.

HOROSCOP. De aceea inteleptii indieni dau exemplul : “Asa cum un vitel iti gaseste mama intr-o cireada de 10.000 vaci, la fel si consecintele alegerilor tale de oricand te vor gasi pe tine”. Astfel, karma este cea care dicteaza si domina viata. In functie de reactia karmica, un nou mediu sau situatie ti se prezinta, cu alte alegeri in care poti sa iti experimentezi libera vointa.



HOROSCOP. In horoscopul indian exista 27 case pentru cele 12 zodii. Semnele zodiacale au acelasi nume ca in astrologia vestica.Exista cinci elemente – foc, apa, pamant, aer si cer – care sunt luate in considerare cand se studiaza horoscopul, alaturi de constelatiile ceresti si de miscarea Lunii.



HOROSCOP. BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Intelepciunea astrologica indiana transmite zodiei tale ca aceasta saptamana este foarte mult despre familie. Poti fi implicat in multe activitati si situatii cu familia ta sau poti petrece mult timp acasa, fie de unul singur fie impreuna cu cei dragi. Mintea iti sta pe treburi interne si cel mai bine te vei simti reprezentat in intervalele de timp in care stai la tine in casa ca intr-un cuib, departe de grijile sociale. Oricata munca in exterior ai de facut, reincarca-te constient energetic de acasa.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP.TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Intelepciunea astrologica indiana transmite zodiei tale ca energiile astrale te sustin in aceasta saptamana si te vei surprinde avand energie din belsug, atat fizica cat si intelectuala. Saptamana este una buna sa iti faci planuri : planifica-ti munca, planifica-ti scopurile, planifica excursii cu prietenii, implementeaza idei si proiecte noi. Saptamana are o vibratie ca de tocilar pus de treaba si iti sustine absolut orice idee ai.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP. GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Intelepciunea astrologica indiana transmite zodiei tale ca dragostea poate intra tiptil sau brusc in viata ta sau cel putin vei avea clipe minunate in aceasta saptamana. Vei avea parte de noi intelegeri, constientizari si evenimente cand vine vorba de relatii si povesti de amor, dar este o saptamana chiar rodnica si cand vine vorba de munca, intrucat energia ta este dedicata spre a-ti intelege si afirma valoarea.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.