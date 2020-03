HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Gemenii primesc vești bune, Leii se bucură de apreciere

HOROSCOP. BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Urmeaza-ti planurile facute in ultima vreme. Nu lasa obstacolele sa te impiedice. Perseverenta si determinarea vor aduce rezultatele la care speri. Fii pozitiv si nu te impotrivi. Daca intentionezi sa iei un credit pentru a cumpara o casa, acesta ar putea fi aprobat in saptamana ce urmeaza.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

O perioada pozitiva in sectorul profesional si al banilor. Iti planifici viitorul, nu este exclusa o calatorie de afaceri. Acum este un moment propice sa testezi terenul in ceea ce priveste investitiile. In plan personal, o confruntare pe care ai creat-o in ultimele saptamani isi va gasi rezolvarea. Totul e sa-ti pastrezi calmul si diplomatia.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP. GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Vesti bune se anunta din sectorul profesional. Rabdarea si eforturile depuse isi vor arata roadele. Apar noi oportunitati sa iti maresti veniturile. Si in plan amoros lucrurile sunt imbucuratoare. Daca esti singur, se anunta o intalnire interesanta. Niste prieteni comun mijlocesc o iesire ce poate aduce o idila.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.