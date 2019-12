HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Gemenii sunt confuzi, Vărsătorii se simt atrași de cineva spontan

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 8 decembrie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ? Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.



HOROSCOP. Horoscop indian BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Nu ezita sa pui intrebari daca simti nevoia. Intotdeauna opteaza si pentru o a doua opinie si considera sustinerea colegilor inainte de a lua orice decizie importanta. Personalitatea populara si creativa impreuna cu magnetismul vor atrage pe cei pe care doresti sa ii impresionezi. Increderea in tine te va ajuta sa obtii succes in proiectele pe care le ai de gestionat.

HOROSCOP. Horoscop indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Situatia ta financiara va fi mai stabila, iar proiectele financiare ce se taraganau de mai mult timp se vor finaliza. Saptamana va aduce o perioada buna in care sa iti hranesti relatiile. Vei avea multe ocazii sa ii faci pe cei dragi sa se simta speciali si sa planifici timp liber pe care sa-l petreci alaturi de ei. Vei vedea puse in practica unele schimbari benefice in obiceiurile de zi cu zi. Sanatatea are nevoie de atentie speciala pentru ca nu ai voie sa te neglijezi pentru nimeni si nimic.

HOROSCOP. Horoscop indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Daca uneori ti se pare ca esti confuz, discuta cu cei de incredere cum vad ei problema ta si ia in calcul sugestii de la experti. Calitatile tale naturale de lider te vor duce spre o sursa superioara de castig iar viata ta personala va beneficia de asta. Abilitatea de a comunica va inflori, crescandu-ti popularitatea printre prieteni si membrii familiei. Weekendul te va gasi interesat dupa cumparaturi de chilipiruri.

