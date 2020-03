HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Gemenii trebuie să se odihnească, Racii au timp de relaxare

HOROSCOP. BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Te-ai cam neglijat in ultima vreme si acest lucru te face sa te simti morocanos. Nu intra in conflicte si discutii contradictorii, lasa grijile inutile si nu te angaja prea repede in diverse proiecte. Asteapta mai intai si analizeaza fiecare situatie. Daca ai ceva de castigat, risca. Daca nu, renunta. Atentie la cheltuirea banilor. Nu cumpara din impuls!

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Nu se anunta niciun fel de dificultate in viata ta si vei gestiona cu succes totul, avand mintea clara si un bun intelect. Se pare ca ai noi oportunitati mai putine dar asta sa nu te impiedice de la a-ti imagina cum ar fi daca… Fa planuri frumoase pentru o viitoare vacanta sau imagineaza-ti o viitoare intalnire cu un mentor special pentru tine. Emotiile iti vor si stabile si vei fi cu starea mintii in echilibru.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP. GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Este bine sa treci dintr-o stare mai activa, intr-una mai de “hibernare”. Corpul tau are nevoie de odihna si vei fi mai productiv dupa aceea. Daca trebuie sa vinzi rapid o proprietate, atunci ia in considerare o vanzare private. Daca te-ai confruntat in ultima vreme cu probleme de spate sau articulare, se anunta o usurare a durerilor.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

