HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Racii au parte de noroc, Leii muncesc din greu

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 15 decembrie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.



HOROSCOP. IATA CELE 12 ZODII DIN HOROSCOPUL INDIAN SI MESAJUL KARMIC AL SAPTAMANII !

Acest mesaj este scris de astrologi indieni brilianti, medaliati in excelenta pentru astrologie vedica si cu titluri de onoare in uniunile astrologice indiene.

HOROSCOP. BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Locul de munca iti poate da putin stres in aceasta saptamana, ceea ce poate duce la cresterea tensiunii arteriale daca permiti stresului sa te domine. Oamenii se bucura de compania ta si de felul in care ii inspiri. Finantele sunt stabile iar aceasta securitate te ajuta sa te bucuri de relatia de dragoste din viata ta. Colegilor le place stilul tau de munca si vor incerca sa comunice cu tine mai mult decat de obicei.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Investitiile tale trecute in munca si bani iti aduc acum rezultate bune si te ajuta sa iti cresti fondurile monerare. Asteapta-te sa incepi sa ai parte de beneficii financiare urmare a unor asocieri cu cineva apropiat tie. Cei ce au diverse stresuri mentale sau fizice incep sa se simta mult mai bine si sa se vindece. Este o saptamana stabila financiar pentru tine comparativ cu saptamanile trecute si cel mai important e ca nu vei avea de ce sa te ingrijorezi in privinta banilor.

