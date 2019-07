HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Racii au un moment excelent pentru carieră, Peștii trebuie să se bazeze pe simțul umorului pentru a trece peste momentele tensionate

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 28 iulie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob. O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ? Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.

Astrologia indiana exista din India antica si a pornit de la interpretarea scripturilor vedice de catre intelepti.

HOROSCOP. Acestea sunt cele mai vechi scripturi descoperite, datand de 6.000 ani, fiind pline de intelepciune materiala si spirituala unica. Astrologia indiana este o practica antica din India care releva destinul si personalitatea fiecarui om in functie de pozitia si miscarea stelelor. Pana aici, este la fel cu astrologia vestica cu care suntem cu totii familiarizati.

HOROSCOP. Acest mesaj este scris de astrologi indieni brilianti, medaliati in excelenta pentru astrologie vedica si cu titluri de onoare in uniunile astrologice indiene.

HOROSCOP. BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Trebuie sa gasesti alte modalitati de a lupta impotriva oricaror sentimente de deznadejde pe care care le poti resimti. Totodata, pot aparea neintelegeri in viata amoroasa. Daca esti implicat intr-o relatie, fii atent la ambitiile din cariera care pot umbri viata conjugala. Schimba-ti strategia, organizeaza-ti altfel programul si poti avea si succes in afaceri, si noroc in dragoste.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Mobilizeaza-te sa tragi din greu in aceasta saptamana. Vor veni si rezultatele. Atentie la cateva probleme de sanatate ale cuiva din familia ta, poate mama sau altcineva de sex feminin. Te vei bucura de sprjinul si loialitatea prieterilor si rudelor apropiate. Nu este exclus sa-ti schimbi locul de munca si sa optezi pentru ceva mai apropiat stilului tau de lucru.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP. GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Saptamana aceasta s-ar putea dovedi cam dificila pentru tine si pentru partenerul de cuplu. Dar nu e ceva care sa te sperie. Toate cuplurile pot trece prin asa ceva. Trebuie doar sa depui eforturi pentru ca lucrurile sa functioneze asa cum iti doresti. Ai rabdare cu partenerul si dedica-i mai mult timp, chiar daca esti tentat sa iti petreci mai mult timp la locul de munca decat acasa.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

