HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Racii duc dorul clipelor liniștite, Fecioarele se reconectează cu persoana iubită

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 6 OCTOMBRIE 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

HOROSCOP. O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ? Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.

HOROSCOP. BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Bunul tau noroc continua sa fie din ce in ce mai vizibil. Asteapta inca putin daca planifici sa faci investitii. Cu asa de multe planete in favoarea ta, ar trebui sa simti ajutorul primit si chiar sa te bucuri de aceasta saptamana. Exista o tema puternica pentru schimbare in aceasta saptamana, dar nu are sens sa te ingrijorezi pentru ca, pana la urma, viata este despre schimbare.

HOROSCOP. Horoscop indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Partenerul tau ar putea primi beneficii din jobul sau afacerea sa in aceasta saptamana si va veti bucura impreuna. Se anunta un weekend relaxat si fericit cu cei dragi alaturi. Cei care aveti nevoie de un imprumut in aceasta saptamana il vei obtine cu usurinta. Este timpul sa iesi mai mult din spatiile inchise si sa interactionezi social cu oameni cheie. Te-ai putea simti atras de cineva sub impulsul si flacara momentului. Prietenii si familia vor fi dornici si bucurosi sa te sustina spre obiectivele tale.

HOROSCOP. Horoscop indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Urmeaza sfaturile date de oamenii mai varstnici sau in varsta, pentru ca iti vor fi de mare folos. Este o saptamana foarte buna pentru studenti si pentru cei care se pregatesc pentru examene competitive. Vei fi si tu mai prins si ocupat decat de obicei dar asta sa nu te impiedice sa faci pauze si sa te rasfeti. Te vei bucura de doua ori mai mult de rezultat. Compania la care lucrezi sau afacerea ta ar putea avea parte de anumite mutari sau poate sunt schimburi intre departamente.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.