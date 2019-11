HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Racii încep să fie încrezători, Balanțele sunt romantice

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 17 noiembrie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

HOROSCOP. Acest mesaj este scris de astrologi indieni brilianti, medaliati in excelenta pentru astrologie vedica si cu titluri de onoare in uniunile astrologice indiene.

HOROSCOP. BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Te-ai putea simti blocat in situatii dificile care au nevoie de o abordare rapida si inteleapta. Se anunta o calatorie lunga, fie in interes de serviciu, fie de placere. Relatia de cuplu se desfasoara armonios, dar mai poti imbunatati putin orarul astfel incat sa te imparti si mai bine intre casa si birou.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Te asteapta un success intelectual. Poate dai un examen la care iei o nota mare, poate castigi un post in urma unui test de cunostinte. Persoanele care studiaza sunt favorizate in aceasta stapamana. De asemenea, sunt favorizate planurile de calatorie ce are ca scop dezvoltarea cunostintelor intelectuale sau spirituale.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP. GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Daca te bate gandul sa te ocupi de investitii, saptamana aceasta este un moment prielnic sa studiezi mai mult acest domeniu. Te preocupa aspecte legate de imobiliare, actiuni, speculatii si fonduri mutuale. Cere, totusi, sfatul expertilor inainte de a face o miscare. Este, de asemenea, o perioada propice calatoriilor, vacantelor alaturi de familie. Organizeaza-ti programul in asa fel incat sa poti pleca putin, macar la finalul saptamanii. Iti va prinde bine o perioada de relaxare.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.