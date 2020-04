Horoscop indian al săptămânii în curs. Racii trebuie să fie atenți la agresivitate, Scorpionii au nevoie de romantism

Horoscop indian BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

O saptamana de relaxare in care te eliberezi de grijile pe care ti le-ai facut pana acum. Fii rabdator la locul de munca, mai ales in problemele legate de bani. O discutie importanta poate avea final pozitiv. Se anunta schimbari importante in plan financiar. Urmareste-ti cu atentie veniturile si cheltuielile, pentru a sti intotdeauna cum stai cu banii.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

Horoscop indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Nu te stresa din pricina problemelor minore. Ramai cu picioarele pe pamant si nu ezita sa iei decizii. Urmareste-ti cu atentie responsabilitatile si proiectele de la birou si fa tot posibilul sa fie finalizate la timp. Ocupa-te de ceva creativ, pentru a-ti pastra mentalul intr-o stare de echilibru.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

Horoscop indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

S-ar putea sa incerci sa ii domini pe altii, ceea ce iti poate aduce o stare de nervozitate si tristete. Fii atent la persoanele cu care te ocupi de afaceri. Incearca sa economisesti mai mult. Si in ceea ce priveste sanatatea ar trebui sa fii precaut. Odihneste-te mai mult!

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

