HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Racii trebuie să fie atenți să nu cheltuie bani, Săgetătorii trebuie să se bazeze pe simțul umorului

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 25 august 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.



HOROSCOP. Astrologia indiana este o practica antica din India care releva destinul si personalitatea fiecarui om in functie de pozitia si miscarea stelelor. Pana aici, este la fel cu astrologia vestica cu care suntem cu totii familiarizati.

Insa premiza de baza a horoscopului indian este ca toti si toate sunt interconectate in toate timpurile si in toate dimensiunile. Karma si norocul tau sunt determinate de un plan cosmic predestinat. Esti un suflet ce se incarneaza intr-un corp la un moment specific in timp si spatiu iar viata ta este o reflectare a marelui intreg in care te nasti, asa cum o floare infloreste doar la un anumit moment din an, cand toate conditiile sunt perfecte pentru asta. La fel este si cu nasterea, viata si moartea noastra, conform teoriei karmei in horoscopul indian.

HOROSCOP. BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Partenerul va reusi sa reaprinda focul pasiunii si sa faca un pas romantic care sa te incante. Exista o multime de posibilitati pe care ar trebui sa le iei in calcul, astfel incat relatia de cuplu sa infloreasca. Nu este exclusa nici plecarea intr-o calatorie in doi. De asemenea, sunt sanse mari sa va interesati despre achizitionarea unei case. Daca esti singur, o intanire s-ar putea sa iti schimbe starea de spirit.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. Horoscop indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Oamenii din jurul tau incep sa devina bine intentionati, mai ales daca le dai bani. Fii atent la adevaratele lor sentimente si nu te lasa pacalit. La locul de munca sunt sanse mari sa impresionezi pe cineva suspus care sa tea jute in continuare. Ai incredere in abilitatile tale si da tot ce ai mai bun din tine!

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP. Horoscop indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Situatia de la locul de munca ar putea deveni stresanta, dar nu trebuie sa-ti faci griji. Nu va dura prea multa vreme. Odata ce vei termina un proiect care taraganeaza de ceva vreme, vei putea sa-ti linistesti putin mintea. Ai grija de starea de sanatate, nu o neglija. Poti face niste exercitii fizice sau plimbari care sa te detensioneze. Nu este un moment prielnic pentru a lua decizii definitive in ceea ce priveste afacerile sau familia.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

