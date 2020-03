HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Taurii au nevoie de o călătorie, Leii uită de responsabilități

HOROSCOP. Astrologia indiana este o practica antica din India care releva destinul si personalitatea fiecarui om in functie de pozitia si miscarea stelelor. Pana aici, este la fel cu astrologia vestica cu care suntem cu totii familiarizati.

HOROSCOP indian BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

O saptamana in care increderea de sine incepe sa creasca Profita la maximum de aceasta perioada in fiecare domeniu din viat ata. Fii flexibil si exploreaza idei noi. In plan financiar se anunta castiguri, gratie partenerului de cuplu care te impulsioneaza sa iti pui planurile in actiune.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Ti-e dor de o calatorie, de-o aventura. Ocupa-te mai mult de proiectele pe care le iubesti si care iti dau o energie buna, care iti dau putere sa fii mai optimist. Desi trebuie sa te ocupi si de sarcini care de epuizeaza, vei putea sa te concentrezi mai usor daca faci si lucruri care iti aduc bucurie in suflet. La capitolul dragoste, ai parte de o saptamana linistita si relaxanta.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Daca intentionezi sa faci investitii, tine-ti planurile in stand-by. Nu este o saptamana potrivita. Cineva din aturajul tau, o persoana draga, iti poate tulbura linistea mentala si nu vei lua cele mai bune decizii. Asteapta o perioada mai cu mai multa claritate. Daca studiezi ceva, e nevoie de mai multa concentrare pentru a putea asimila toate cunostintele. Mediteaza, urmeaza un stil de viata sanatos, cu mancare potrivita si somn odihnitor, pentru a-ti pastra corpul si mintea in armonie.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

