HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Taurii au parte de una dintre cele mai bune perioade, Săgetătorii sunt ocupați

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 23 noiembrie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ? Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.

HOROSCOP. BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Ai nevoie sa ai anumite conforturi fizice si rasfaturi care sa te ajute sa treci prin aceasta perioada mai fragila si sa iti sustina sanatatea. Chiar in weekend, eforturile tale din departamentul iubirii vor da roade de care vei fi multumit. Scufunda-te in sentimentul de implinire si bucura-te. Acest timp favorabil va intoarce totul in favoarea ta. Ai nevoie sa petreci timp mai mult zilnic in aer liber, departe de casa sau de munca.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Este una din cele mai bune saptamani posibile pentru tine daca ai afaceri in domeniul imobiliar. Saptamana arata bine si pe planul romantic. Viata amoroasa se pare ca se va revigora si hrani pe masura ce saptamana curge. Vei experimenta o buna sanatate. Iti poate aparea ideea sau poti face pasi noi spre a te muta, fie intr-un spatiu mai mic si mai comod, fie intr-unul mai luxos potrivit noului tau statut de unde poti incepe o noua viata.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP. GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Fii atent sa iti mentii picioarele pe pamant altfel poate aparea o pierdere financiara. Locul de munca te poate face sa muncesti sub presiune, dar nu te stresa in exces si nu iti ruina sanatatea din acest motiv. Trebuie sa fii cu ochii cu atentie atat pe banii tai cat si pe sanatatea ta si sa o mentii si pretuiesti. Cineva de sex feminin, mama, sora, sotie, fiica te va sustine, dar trebuie sa dai dovada de rabdare cu tatal tau sau cu altcineva de sex masculin important pentru tine.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

