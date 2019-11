HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Taurii muncesc mult, Peștii fac cheltuieli mari

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 1 decembrie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

HOROSCOP. O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ? Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.

HOROSCOP. BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

O saptamana in care muncesti mult, consumul de energie este mare. Poate incepi o slujba noua, un nou proiect care te solicita la maximum. Viata de cuplu iti va oferi refugiu atunci cand ai nevoie de putere si de sprijin. Nu te indeparta de partener, cere-i ajutorul!

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

In viata profesionala, esti energic si inventiv, ceea ce iti poate aduce o crestere a veniturilor. Si, totusi, daca vrei sa ai profit, ai grija la finantele tale si fii mai ordonat cu banii. Partenerul de cuplu va fi intr-o dispozitie romantica care te va surprinde placut. Nu este exclusa o iesire in doi spre final de saptamana.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP. GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

O experienta personala adanceste profunzimea relatiei cu partenerul de cuplu. Incearca sa ai mai multa grija de vigoarea ta. Daca esti student, iei in calcul sa pleci la studii intr-o alta localitate, poate chiar in strainatate. Analizeaza bine inainte sa iei o hotarare.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

