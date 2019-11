HOROSCOP indian al săptămânii în curs. Vărsătorii vor fi apreciați pentru eforturile depuse, Gemenii reușesc tot ce își propun

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 10 noiembrie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

HOROSCOP. Horoscop indian BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Te vei bucura de o perioada de incredere de sine, care iti creste nivelul de energie. Concentreaza-te pe viata sociala, planifica o calatorie romantica, daca esti intr-o relatie. In aceasta saptamana poti rezolva multe din problemele aparute, atat in viata personala, cat si in cea profesionala, din cauza lipsei de incredere de sine. Succes!

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. Horoscop indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Nu este cel mai prielnic moment sa-ti asumi angajamente, mai ales pe termen lung. Insa, daca esti implicat intr-o relatie, e nevoie de mai multa atentie in cuplu. Fii mai sincer si mai deschis atat cu tine insuti, cat si cu partenerul de viata. La capitolul finante, fii atent la cheltuielile in exces.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP. Horoscop indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Cand ai incredere in tine poti reusi orice iti propui. Aceasta stare de fapt atrage si multi admiratori. Fii atent la copiii din jurul tau. Joaca cu ei iti poate oferi o experienta minunata de vindecare. Investitiile facute in aceasta saptamana iti vor imbunatati situatia financiara. Daca esti implicat intr-o relatie, acum este un moment prielnic sa-ti marturisesti si cele mai profunde sentimente.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

