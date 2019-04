HOROSCOP indian. Cum sunt percepuți nativii în acest zodiac? Berbecii sunt curajoși, Gemenii comunică excelent

HOROSCOP. IATA CELE 12 ZODII DIN HOROSCOPUL INDIAN SI MESAJUL INTELEPT AL SAPTAMANII !

Acest mesaj este scris de astrologi indieni brilianti, medaliati in excelenta pentru astrologie vedica si cu titluri de onoare in uniunile astrologice indiene.

HOROSCOP BERBEC (14 aprilie – 14 mai)

Nume sanscrit : Mesha

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

MESAJUL SAPTAMANII :

Frictiunea se poate dezvolta intre tine si partenerul tau dar trebuie sa tii la punctul tau de vedere si sa nu dai inapoi. Desi poti fi tentat sa faci cheltuieli extravagante, este mai bine sa optezi pentru luxuri mici decat pentru unul mare. Vei avea multa energie si dedicare spre munca ta dar pot aparea unele tensiuni dar nimic de negestionat. Evita sa fii dur cu oricine si petrece timp cu copiii.

HOROSCOP TAUR (15 mai – 13 iunie)

Nume sanscrit : Vrishabha

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

MESAJUL SAPTAMANII :

Posibil sa stai destul de mult timp departe de casa ta din cauza programului aglomerat de munca. Incearca sa investesti mai mult in depozitele de bani decat sa ii cheltui. Abilitatile de comunicarfe si capacitatea ta de convingere iti pot sustine si creste afacerea. Orice crestere in venituri, fie mare sau mica, ar trebui evitat sa o risipesti. Adun-o sau investeste-o inteligent. Norocul tau in acest domeniu este la maxim acum.

HOROSCOP GEMENI (14 iunie – 15 iulie)

Nume sanscrit : Mithuna

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

MESAJUL SAPTAMANII :

Este o saptamana foarte buna pentru tine. Castigi bani frumos chiar si din surse nestiute. Cei singuri ce doresc iubirea isi pot vedea visul implinit. Nu permite rusinea si timiditatea sa te impiedice sa iti exprimi trairile pentru cineva. Poti primi un bonus sau o marire pentru ca ti se recunoaste munca sustinuta. Venitul iti poate creste si in alte moduri imprevizibile.

