HOROSCOP indian până duminică. Gemenii beneficiază de un tranzit astral norocos, Berbecii trebuie să se ferească să ia decizii importante

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 16 iunie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

HOROSCOP BERBEC Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Nu este cel mai potrivit timp sa iei decizii foarte importante, cel mai bine e sa astepti pentru vremea in care esti in mai mare control si incredere. Ai putea sa plutesti intr-un nor de vise si fantezii ca rezultat al dorintei arzatoare de a-ti expanda orizonturile sau de a explora locuri indepartate ce te incita. Daca perseverezi, lucruri mari pot veni spre tine urmare a acestei caracteristici.

Sfatul karmic al saptamanii : Alege-ti cu multa atentie gandurile

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.



HOROSCOP TAUR Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Cheltuielile financiare vor continua sa fie un cap de afis pentru tine, dar nu sta pe spate resemnat permitand lucrurilor sa fie asa cum sunt.

Fa-ti un plan si un buget potrivit, destept si realist.Singurele lucruri care te pot opri din a te arunca spre cheltuieli si rasfat in exces sunt responsabilitati. Esti rugat sa ai grija de relatiile tale de familie si sa nu fii morocanos si detasat, altfel se pot dezvolta diverse probleme.

In aspectele tehnice se prea poate sa ai nevoie de ajutor. Rezolva-ti diferentele de opinie si neintelegerile ce au putut aparea cu oamenii cu care lucrezi. Sfatul karmic al saptamanii : Deschide-ti inima spre armonie cu oamenii din viata ta. Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.



HOROSCOP GEMENI Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Vei continua sa beneficiezi de tranzitul astral norocos.

Te vei simti plin de energie si foarte sociabil. In aceasta saptamana vei primi rezultate pozitive de la mai multe surse.

Acesta este momentul in care o parte din munca ta sustinuta aduce roade. Poti primi o oportunitate de a explora locuri diferite si gusturi noi, calatorind spre anumite destinatii ce te intereseaza. Orice activitate care iti permite sa te exprimi iti va aduce multa fericire.

Sfatul karmic al saptamanii : Fii energic si increzator in alegerile tale. Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.