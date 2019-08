HOROSCOP indian până la finalul săptămânii. Gemenii pot lua decizii greșite, Scorpionii retrăiesc amintirile plăcute

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 1 septembrie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

HOROSCOP. Astrologia indiana a vietii este o combinatie dintre destin si liberul arbitru care este o reactie a fostelor noastre experimentari de liber arbitru. Ce inseamna asta Un om are liberul sau arbitru, libertatea de vointa de a alege dintre mai multe optiuni, dar trebuie sa accepte consecinta alegerii sale. Consecinta poate sa apara imediat sau poate fi decalata si mii de vieti.



HOROSCOP BERBEC Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Este posibil sa iti faci probleme in legatura cu un posibil esec al unor actiuni intreprinse de curand. Si, totusi, indiferent despre ce e vorba, nu trebuie sa transformi intr-o tragedie intreaga situatie. Chiar si daca se dovedeste, in cele din urma, a fi o alegere gresita, tot ai un punct de plecare si stii ce modificari sa faci pentru a transforma totul in favoarea ta.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP TAUR

Atentie la munca depusa. Daca nu faci tot ce trebuie, poti ajunge intr-o situatie dezamagitoare. Imbunatateste-ti abilitatile, mergi la cursuri, cumpara carti de specialitate. Mancarea sanatoasa si somnul odihnitor contribuie si ele la imbunatatirea performantelor. Daca esti sofer, atentie mare in trafic!

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP GEMENI Mithun (14 iunie – 15 iulie)

In ultima vreme ti-a scazut mult increderea de sine si poti lua decizii gresite din aceasta cauza. Tot ce trebuie sa faci este sa analizezi lucrurile la care ai fost genial si vei vedea ca sunt destul de multe. Vorbeste cu prietenii in care ai incredere pentru a primi incurajari care sa-ti dea aripi si mergi mai departe. Daca apar conflicte, acasa sau la serviciu, foloseste-te de diplomatie si tact ca sa treci cu bine peste ele.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

