HOROSCOP indian până la sfârșitul săptămânii. Taurii primesc vești fericite, Gemenii trebuie să evite certurile

HOROSCOP. Iata horoscopul indian saptamanii 15-21 aprilie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

HOROSCOP. O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ?

HOROSCOP. Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.

HOROSCOP. De aceea inteleptii indieni dau exemplul : “Asa cum un vitel iti gaseste mama intr-o cireada de 10.000 vaci, la fel si consecintele alegerilor tale de oricand te vor gasi pe tine”. Astfel, karma este cea care dicteaza si domina viata. In functie de reactia karmica, un nou mediu sau situatie ti se prezinta, cu alte alegeri in care poti sa iti experimentezi libera vointa.

HOROSCOP. IATA CELE 12 ZODII DIN HOROSCOPUL INDIAN SI MESAJUL INTELEPT AL SAPTAMANII !

Acest mesaj este scris de astrologi indieni brilianti, medaliati in excelenta pentru astrologie vedica si cu titluri de onoare in uniunile astrologice indiene.

HOROSCOP BERBEC Nume sanscrit : Mesha

Cum e Berbecul din horoscopul indian? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

MESAJUL SAPTAMANII :

Desi anumite aspecte ale vietii tale par a nu se misca asa de repede precum ai dori, aceasta saptamana totusi contine promisiuni. Poate fi una foarte activa si productiva pe frontul profesional si totodata sa te si bucuri de viata personala. Munca sustinuta si dedicarea pe care ai pus-o de asa de mult timp iti aduce acum victorii.

HOROSCOP TAUR Nume sanscrit : Vrishabha

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

MESAJUL SAPTAMANII :

Laude si promovari cu bataie lunga sunt pe drum spre tine. Cu ceva banuti cash in plus in mana poti planifica sa faci unele investitii. Este un timp bun pentru tine care indica o evolutie financiara pozitiva din surse neasteptate. Castiguri din parteneriate si o noua perspectiva de loc de munca se pot intrevedea. Scurte calatorii legate tot de munca vor fi favorabile. Unele vesti te vor face fericit. Oamenii de afaceri si cei implicati in munci sustinute vor primi o mare favoare urmare a norocului lor pe care si-l fac tocmai prin munca dedicata.

HOROSCOP GEMENI

Nume sanscrit : Mithuna

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

MESAJUL SAPTAMANII :

Evita sa te implici intr-un schimb fierbinte de replici si argumente cu partenerul tau in aceasta saptamana. Acest sfat este valabil si pentru cei casatoriti si pentru cei fara obligatii dar in relatii. Pe la mijlocul saptamanii, fii atent cu posesiunile tale pentru ca o pierdere urmare a neglijentei sau hotilor iti poate destabiliza echilibru financiar. Daca ai un job mai putin structurat, este posibil sa ai de muncit ceva mai mult ca sa te poti evidentia si obtine rezultatele dorite.

