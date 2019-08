HOROSCOP indian pentru săptămâna 7 - 11 august 2019. Berbecii apelează la o persoană înțeleaptă, Gemenii simt gustul succesului

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 11 august 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ? Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.

HOROSCOP Astrologia indiana exista din India antica si a pornit de la interpretarea scripturilor vedice de catre intelepti.

Acestea sunt cele mai vechi scripturi descoperite, datand de 6.000 ani, fiind pline de intelepciune materiala si spirituala unica.

Astrologia indiana este o practica antica din India care releva destinul si personalitatea fiecarui om in functie de pozitia si miscarea stelelor. Pana aici, este la fel cu astrologia vestica cu care suntem cu totii familiarizati.

HOROSCOP IATA CELE 12 ZODII DIN HOROSCOPUL INDIAN SI MESAJUL KARMIC AL SAPTAMANII !

Acest mesaj este scris de astrologi indieni brilianti, medaliati in excelenta pentru astrologie vedica si cu titluri de onoare in uniunile astrologice indiene.

HOROSCOP BERBEC Mesh (14 aprilie – 14 mai)

HOROSCOP Discuta cu un senior sau cu o persoana educata inainte de a lua orice decizie importanta. Lucrurile se vor rezolva in propriul lor ritm, indiferent ce faci tu ca sa le urgentezi. Romantismul se anunta in aer, deci daca esti pregatit sa iesi la intalniri si sa te distrezi sa stii ca esti sustinut astral. Priveste zilele urmatoare ca pe o oportunitate de a face putina curatenie emotionala si sa termini o data pentru totdeauna cu unele aspecte ce te supara de ceva timp.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP TAUR Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

HOROSCOP Exista sansa de promovare sau de alte forme de recunoastere in aceasta perioada, deci pune tot ce ai mai bun la bataie si capul plecat dar orientat spre munca. Viata ta sociala va trece printr-o faza plina de viata si activitate. In aceasta saptamana, unii dintre voi se pot indragosti puternic, unii chiar pentru prima data. Da timp si spatiu persoanei pe care o iubesti si vei primi cu siguranta un raspuns pozitiv.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP GEMENI Mithun (14 iunie – 15 iulie)

HOROSCOP Ti-ar putea fi dificil sa iei o decizie dar prietenii si familia vor fi aici sa te sustina. Cu un focus crescut pe sectorul tau spiritual, ai putea trece printr-o perioada de reflectare asupra vietii in general, vietii tale in particular. Este timpul sa faci spatiu pentru noi oportunitati sa vina spre tine. Este posibil sa simti gustul succesului inainte ca saptamana sa se termine. Noi ocazii se anunta la orizont pentru o lunga perioada de acum inainte, insa trebuie sa fii deschis sa le recunosti si primesti.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.