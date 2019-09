HOROSCOP indian pentru săptămâna în curs. Balanțele sunt sociabile și își cresc veniturile, Taurii sunt curioși

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 22 septembrie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

HOROSCOP. Astrologia indiana a vietii este o combinatie dintre destin si liberul arbitru care este o reactie a fostelor noastre experimentari de liber arbitru.



HOROSCOP. BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Ia in serios relatia de cuplu si asteapta-te ca partenerul sa isi asume acelasi timp de angajament si seriozitate. Iti place schimbarea, iar provocarile ce decurg de aici le accepti cu usurinta. Bea mai multa apa. Vei vedea ca are efect terapeutic asupra ta. Concentreaza-te pe ceea ce ai de facut pentru a lua rapid decizii atunci cand este cazul.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. Horoscop indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Esti o persoana curioasa si cateodata iti place sa mistifici totul. Poate ca este timpul sa faci un pas in spate si sa te documentezi si abia apoi sa iei deciziile corespunzatoare. Gaseste moduri inovatoare sa te dezvolti. Invata sa te feresti de energia negative, invata sa-ti canalizezi energia in directii constructive. Cheia este discernamantul. Daca vrei ceva cu adevarat, poti avea succes!

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

